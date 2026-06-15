Une fois votre compte créé, tout ce que vous avez à faire est de communiquer avec l’IA intégrée afin de lui décrire à quoi peut ressembler votre boutique en ligne idéale.

L’intelligence artificielle prend le relais, et ne se contente pas simplement de générer pour vous un design. De fait, elle prend en main l’ensemble du processus de création afin de vous livrer une boutique en ligne prête à l’emploi.

Selon le secteur d’activité que vous choisissez, l'IA de BuildYourStore va sélectionner pour vous un thème à haut niveau de conversion, tout en restant personnalisable.

De même, 10 produits tendance vont gratuitement être choisis par l’IA, et directement être intégrés à votre site e-commerce pour lancer efficacement votre activité de vente en ligne. BuildYourStore est donc idéal pour débuter, avant d’ajouter vos propres produits.

De plus, cela vous permet ainsi de réaliser vos premières opérations dès le premier jour, et potentiellement vendre vos premiers produits, sans avoir dépensé le moindre euro ni avoir fait appel aux services d’un web-designer.

Pour parfaire la dimension pratique, le dropshipping est automatisé avec AutoDS. Cela vous permet donc de compter sur un traitement des ventes de vos produits, leur suivi, puis leur expédition grâce à l’intégration native d’AutoDS.