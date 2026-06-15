Si vous souhaitez lancer votre site e-commerce, mais que vous ne savez pas par où commencer, voici une plateforme intuitive qui s’occupe de tout, pour vous, sans avoir à dépenser le moindre centime.
Nul besoin d’apprendre à coder un site Web, ou encore de passer des heures à comparer des templates, avec BuildYourStore.
En effet, grâce à cette plateforme spécialisée dans le e-commerce, vous obtenez tous les essentiels d’une première boutique réussie grâce à l’aide de l’intelligence artificielle (IA). Le tout, rapidement, et surtout, gratuitement.
Alors, n’attendez pas davantage pour essayer les services de BuildYourStore et générer votre première boutique en ligne intégrée à l’environnement de Shopify.
Avec BuildYourStore, simplifiez-vous la vie pour votre plateforme commerçante
Un service efficace pour tous les profils, sans prise de risque
Que ce soit pour un débutant, un étudiant ou un side-hustler, voire même un dropshipper plus expérimenté, BuildYourStore est un outil facile à prendre en main, pour un lancement rapide, et une première expérience réussie dans la vente en ligne.
Et pour cause, monter un site Web professionnel de vente en ligne peut s’avérer long, même sans passer par du codage, sans compter que tout service délégué à un spécialiste peut vite faire exploser votre budget.
BuildYourStore constitue une alternative efficace pour un investissement minimal de votre part, que cela soit sur le plan du budget, comme du temps.
En effet, avec cette plateforme alimentée par une intelligence artificielle, tout peut très bien se dérouler en quelques minutes. Commencez tout simplement par vous créer un compte sur BuildYourStore, et accédez gratuitement à l’aide de l’IA pour les quelques étapes suivantes.
Cela est vraiment confortable pour une première boutique en ligne, puisque vous vous épargnez toute l’étape fastidieuse de la conception de la boutique numérique, puis des produits à mettre en vente. Et cela, sans vous empêcher de gagner de l’argent gratuitement, une fois vos premiers items vendus.
Passons maintenant au processus permettant de générer votre boutique sans frais avec l’aide de l’IA chez BuildYourStore.
Une solution clef-en-main pour une plateforme e-commerce gratuite
Une fois votre compte créé, tout ce que vous avez à faire est de communiquer avec l’IA intégrée afin de lui décrire à quoi peut ressembler votre boutique en ligne idéale.
L’intelligence artificielle prend le relais, et ne se contente pas simplement de générer pour vous un design. De fait, elle prend en main l’ensemble du processus de création afin de vous livrer une boutique en ligne prête à l’emploi.
Selon le secteur d’activité que vous choisissez, l'IA de BuildYourStore va sélectionner pour vous un thème à haut niveau de conversion, tout en restant personnalisable.
De même, 10 produits tendance vont gratuitement être choisis par l’IA, et directement être intégrés à votre site e-commerce pour lancer efficacement votre activité de vente en ligne. BuildYourStore est donc idéal pour débuter, avant d’ajouter vos propres produits.
De plus, cela vous permet ainsi de réaliser vos premières opérations dès le premier jour, et potentiellement vendre vos premiers produits, sans avoir dépensé le moindre euro ni avoir fait appel aux services d’un web-designer.
Pour parfaire la dimension pratique, le dropshipping est automatisé avec AutoDS. Cela vous permet donc de compter sur un traitement des ventes de vos produits, leur suivi, puis leur expédition grâce à l’intégration native d’AutoDS.
La puissance de l’IA à votre service…
…pour un démarrage instantané, ou presque !
En bref, BuildYourStore vous permet donc de dépasser toutes les barrières qui peuvent entraver le lancement de votre plateforme e-commerce. L’IA se charge de tout, ou presque, pour vous fournir une boutique en ligne tendance et opérationnelle.
BuildYourStore inclut des modèles de conditions générales de vente, tandis qu’AutoDS se charge de la gestion des produits jusqu’à leur livraison chez vos nouveaux clients.
Le tout est réalisé gratuitement, après une simple création de compte chez BuildYourStore. Cerise sur le gâteau, un nom de domaine vous est offert, pour pleinement disposer d’une plateforme e-commerce complète.
La création de votre compte BuildYourStore vous donne également accès à plus de 16h de cours en vidéo sur le dropshipping.
Ces dernières sont basées sur le top 1 % des meilleurs vendeurs Shopify pour vous aider à apprendre et gagner en compétence dans ce domaine. Vous pouvez même y obtenir un certificat de vente professionnel.
Des possibilités d’évolution à portée de main
BuildYourStore est donc optimisé pour un site e-commerce destiné à la vente en ligne en France notamment, sans barrière technique avec l’aide de l’IA, et gratuitement.
Pour aller plus loin, vous pouvez conserver l’ensemble de votre boutique conçue avec BuildYourStore et souscrire à l’un des plans d’abonnement proposés par Shopify. En cas de besoin, le service client de BuildYourStore peut être sollicité 24h/24, 7j/7.