Les performances sont également au rendez-vous pour donner la priorité à votre activité en ligne. o2switch développe de nombreux outils, à l’image de sa technologie PowerBoost pour dynamiser la vitesse de ses serveurs et profiter de vitesses appréciables pour le chargement de vos sites Web.

Tout votre stockage en ligne est au format NVMe, la base de données est illimitée, en bref, pour créer autant de sites Web et de boîtes mail associées qu’il vous plaira, c’est vraiment pratique.

Avec votre offre Cloud., vous disposez, en plus d’un équivalent de 12 CPU virtuels, de 48Go de mémoire vive (RAM) comme de débits moyens de 42Mb/s. Les performances sont donc pleinement au rendez-vous.

De même, la cybersécurité est à la page. Un nombre illimité de certificats SSL à votre main, l’antivirus ImmunifyAV+, les fonctionnalités mises au point par o2switch telles que TigerProtect du côté du Pare-feu et TigerGuard pour la Protection en temps réel, sont autant de compagnons de route à votre service.