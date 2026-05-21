Que vous soyez un particulier ou un professionnel désireux d’héberger un site Web, o2switch a ce qu’il vous faut pour répondre à votre besoin. Découvrez davantage de fonctionnalités à votre service pour faire la différence côté professionnel.
Que vous soyez auto-entrepreneur, indépendant, ou encore patron d’une PME, o2switch cumule les fonctionnalités à moindres frais pour vous permettre de disposer de sites Web pleinement performants.
Que cela soit une page vitrine pour présenter votre activité, un site e-commerce pour une boutique en ligne, ou encore un site Web sous WordPress, découvrez comment o2switch vous aide à faire grandir votre activité au quotidien.
Des performances optimales pour votre site Web
Boutique en ligne, site vitrine, disposez de bien davantage qu’un simple hébergement Web
En mai 2026, o2switch est à nouveau en tête du comparatif indépendant de Clubic dédié aux meilleures solutions d’hébergement du marché. Pour votre site Web, c’est une excellente nouvelle, et cela, pour plusieurs raisons.
En tant que professionnel, o2switch met ce qu’il faut en place pour que votre activité puisse croître. Tout d'abord, vous pouvez solliciter o2switch pour transférer un projet sans frais hébergé ailleurs, mais également créer de nouveaux sites Web grâce à votre offre Cloud. au besoin.
Pour administrer votre boutique en ligne ou encore votre site vitrine, o2switch met à votre disposition l’interface cPanel, l’une des références du marché dans son domaine. L’intérêt, c'est non seulement de vous faciliter la vie, mais également de vous faire gagner du temps.
Les performances sont également au rendez-vous pour donner la priorité à votre activité en ligne. o2switch développe de nombreux outils, à l’image de sa technologie PowerBoost pour dynamiser la vitesse de ses serveurs et profiter de vitesses appréciables pour le chargement de vos sites Web.
Tout votre stockage en ligne est au format NVMe, la base de données est illimitée, en bref, pour créer autant de sites Web et de boîtes mail associées qu’il vous plaira, c’est vraiment pratique.
Avec votre offre Cloud., vous disposez, en plus d’un équivalent de 12 CPU virtuels, de 48Go de mémoire vive (RAM) comme de débits moyens de 42Mb/s. Les performances sont donc pleinement au rendez-vous.
De même, la cybersécurité est à la page. Un nombre illimité de certificats SSL à votre main, l’antivirus ImmunifyAV+, les fonctionnalités mises au point par o2switch telles que TigerProtect du côté du Pare-feu et TigerGuard pour la Protection en temps réel, sont autant de compagnons de route à votre service.
Votre site Web est sous WordPress ? o2switch pense à vous
Si vous avez créé votre site sous WordPress ou que vous souhaitez donner vie à un nouveau projet à partir de ce CMS, o2switch est votre partenaire.
En effet, avec WPTiger, o2switch met à votre disposition une boîte à outils complète pour gérer au mieux votre site sous WordPress. Que ce soit pour son administration, la création de clones, vos plug-ins ou encore la sécurité, WPTiger vous accompagne.
Enfin, toujours dans l’optique de vous proposer des performances optimisées et une expérience plus agréable, o2switch a lancé dernièrement la fonctionnalité AccelerateWP de manière à vous offrir des vitesses accrues.
De bonnes raisons de faire confiance à o2switch
Un service 100 % français à votre main
Avec o2switch, qui obtient la note de 9,5/10 en conclusion de l’avis indépendant de Clubic mis à jour en mai 2026, vous choisissez les prestations d’un hébergeur Web 100 % français.
Installé à Clermont-Ferrand, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, o2switch est propriétaire et gestionnaire de ses datacenters. Tous situés dans l’Hexagone, ils sont administrés sans sous-traitance, pour une réactivité accrue.
Enfin, cela a aussi un impact positif sur la cybersécurité de vos sites Web, comme sur ses performances. L’infrastructure d’o2switch est certifiée Tier IV, le maximum possible avec une disponibilité de 99,95 %, des serveurs redondés et une sécurité des données optimisée.
Une offre d’abonnement abordable à saisir
Grâce au code promo exclusif CLUBIC, vous pouvez vous offrir une première année d’abonnement à partir de1,86 €/mois pour votre offre Cloud. Chez o2switch.
Cela vaut clairement le coup, car ce code promo se cumule avec une réduction consentie par o2switch sur votre première année d’abonnement, bien moins onéreuse que le tarif mensuel classique de 16 €/mois.
Grâce au code promo, votre réduction de - 88 % vous permet d’économiser plus de 170 € pour votre première année d’abonnement.
En conclusion, vous disposez, en plus d’un nom de domaine offert pour votre site Web, d'un accès prioritaire au service client francophone d’o2switch, joignable, notamment, par téléphone en semaine de 9h à 18h, et d’une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours dans la foulée de votre souscription.
- storageStockage illimité
- money_offRemboursement 30 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress
Si vous cherchez à migrer votre site Web vers une offre au meilleur rapport qualité/prix du marché, avec des ressources illimitées et sans frais cachés, o2Switch est fait pour vous. Les performances sont exceptionnelles et l'infrastructure vous donnera carte blanche avec la prise en charge non seulement de PHP mais aussi Perl, Ruby, NodeJS ou Python. o2switch a récemment renforcé son arsenal avec TigerGuard pour la sécurité applicative, AccelerateWP pour l'optimisation des performances WordPress, et une offre Managed Bare-Metal pour les projets à très fort trafic.
- 2 Datacenters tiers 4 localisés en France
- Offres illimitées et adaptées à tous, experts comme débutants
- Infrastructure robuste quel que soit le projet
- Une interface simple
- Un support technique français 24/7
- Pas de support téléphonique le week-end, seulement tickets / mails.