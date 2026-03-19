Non content d’être (déjà) l’un des meilleurs hébergeurs Web du marché en 2026, o2switch continue de développer des fonctionnalités pour améliorer la gestion de vos sites Internet. Et WordPress n’y fait pas exception.
Découvrez ainsi comment la nouvelle fonctionnalité AccelerateWP peut vous aider à améliorer l’expérience utilisateur des internautes sur votre site Web sous WordPress, que cela soit depuis un ordinateur ou un smartphone.
La bonne nouvelle, c’est que, comme toujours avec o2switch, la fonctionnalité est aisée à prendre en main de votre côté, paramétrable à votre guise, avec un effet concret rapidement visible.
Passons maintenant aux fonctionnalités d'AccelerateWP, et pourquoi cet outil est vraiment pratique au quotidien.
Les points forts d’AccelerateWP :
- Une administration aisée depuis cPanel
- Gain de temps de chargement de vos pages Web
- Tutoriel disponible pour une prise en main facilitée
Les sites hébergés sous WordPress sont choyés chez o2switch
Avec AccelerateWP, le chargement de vos pages est optimisé
Parmi les raisons qui font qu’o2switch est, en 2026, le meilleur hébergeur Web du marché selon le comparatif indépendant dédié à ces services chez Clubic, c’est notamment parce que cette solution inclut de nombreux outils directement développés par o2switch.
Cela permet ainsi une intégration native d’une véritable boîte à outils pour aller bien plus loin qu’un simple hébergement Web, et vous permettre, côté administrateur, une gestion facilitée de vos sites Web.
Bonne nouvelle, les internautes ne sont pas en reste, et AccelerateWP en est l’incarnation. De fait, o2switch a déjà développé plusieurs fonctionnalités destinées à optimiser les sites Web sous WordPress, ce qui est une excellente nouvelle étant donné la place que prend ce CMS à l’échelle mondiale.
Avec AccelerateWP, l’attention se porte du côté du cache, avec un objectif clair, celui de fluidifier l’expérience utilisateur en améliorant la vitesse de chargement de vos pages.
Sans rentrer dans les détails techniques, AccelerateWP n’est pas un énième plug-in à ajouter. Ce cache d’application PHP est un fork de l’extension WPRocket mais avec un déploiement côté hébergeur. Ainsi, cet outil est directement intégré à cPanel pour une administration intuitive.
Pour découvrir en profondeur la nouvelle fonctionnalité AccelerateWP, un article complet de blog est disponible chez o2switch.
Que l’on soit clair, AccelerateWP ne fait pas des miracles avec un site conçu de manière hasardeuse ou une architecture JavaScript particulièrement lourde.
En revanche, que ce soit après l'avoir éprouvé en version desktop comme mobile, AccelerateWP améliore réellement le temps de chargement des pages.
Comment activer AccelerateWP sur votre site Web ?
Si vous disposez d’un site Web sous WordPress hébergé chez o2switch, rendez-vous directement dans votre cPanel. Attention, vérifiez préalablement qu’aucun autre cache déjà actif, ou une extension WordPress, ne fasse doublon.
À partir de votre interface cPanel, tapez tout simplement « AccelerateWP » dans la barre de recherche « Outils », située en haut, à droite, de votre écran.
Vous pouvez sinon, depuis votre Espace Technique, retrouver AccelerateWP dans rubrique « Logiciel ».
AccelerateWP comprend 4 points d’administration principaux. Le premier, « Refresh », vous permet de détecter vos sites Web sous WordPress. Le deuxième est un tableau référençant les sites détectés. Le troisième inclut un guide d’utilisateur en anglais, et le quatrième, un champ de recherche pour dénicher un site spécifique.
L’outil vous indique si AccelerateWP est activé sur vos sites Web, de même que la détection d'un éventuel conflit. Grâce aux liens intégrés, la fonctionnalité vous indique l’origine du conflit et la manière d’y remédier.
Encore une fois, cela a le mérite d’être accessible, sur le plan de l’administration, même sans connaissance avancée en programmation. L’interrupteur d’activation d’AccelerateWP est en plus manuel, vous pouvez donc modifier ce paramètre facilement, en un clic.
Par défaut, le cache est vidé toutes les 10 heures. Vous pouvez, cependant, affiner ce paramètre après avoir installé AccelerateWP et effectuer des tests sur vos sites Web, en version desktop comme mobile.
La performance est au cœur de votre expérience
Avec l'offre Cloud., bénéficiez d’un rapport qualité/prix optimisé
De fait, en optant pour l’offre Cloud., vous profitez d’un équivalent 12vCPU, de 48 Go de mémoire vive, et de débits moyens de 42 Mo/s. Pour une bonne gestion de vos sites Web, et une fluidité certaine, les ingrédients sont réunis.
Du côté de vos fonctionnalités, vous pouvez également compter sur plusieurs optimisations concrètes. Par exemple, avec PowerBoost, vous disposez d'un logiciel dédié à une vitesse optimisée de chargement de vos projets.
L’illimité n’est pas un gros mot chez o2switch. Vous profitez ainsi, sans restriction, d’une base de données, de boîtes mail, de sites Web, ou encore de transferts mensuels à votre guise.
L’offre Cloud. inclut également plusieurs fonctionnalités spécifiquement dédiées aux sites sous WordPress. Cela, par exemple, du côté de la gestion, avec WPTiger.
Enfin, la cybersécurité n'est pas en reste. O2switch est un service 100 % français, détenteur de ses datacenters certifiés Tier IV, avec un taux de disponibilité de 99,99 %, soit le maximum possible.
Du côté des fonctionnalités, vous disposez, dans l'offre Cloud., de l’antivirus ImmunifyAV+, d'un nombre illimité de certificats SSL, du pare-feu TigerProtect, ou encore de la protection en temps réel TigerGuard.
En bref, en plus de vous faire profiter de nouvelles fonctionnalités performantes telles qu’AccelerateWP, o2switch vous permet de faire de belles économies avec une première année d’abonnement disponible dès 1,86 €/mois, au lieu de 16 €/mois.
Vous bénéficiez ainsi, pour vos 12 premiers mois de souscription, d’une réduction de -88 %, calculée sur le prix de renouvellement, soit plus de 170 € d’économies concrètes. Un nom de domaine vous est en plus offert par o2switch.
Avec l'offre Cloud, vous disposez d’un accès prioritaire au service client francophone d’o2switch, 24h/24, 7j/7. Notez que la TVA peut s’appliquer selon l’endroit où vous résidez. Et, avec toute souscription, s’applique au besoin une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.
- storageStockage illimité
- money_offRemboursement 30 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress
Si vous cherchez à migrer votre site Web vers une offre au meilleur rapport qualité/prix du marché, avec des ressources illimitées et sans frais cachés, o2Switch est fait pour vous. Les performances sont exceptionnelles et l'infrastructure vous donnera carte blanche avec la prise en charge non seulement de PHP mais aussi Perl, Ruby, NodeJS ou Python
- 2 Datacenters tiers 4 localisés en France
- Offres illimitées et adaptées à tous, experts comme débutants
- Infrastructure robuste quel que soit le projet
- Une interface simple
- Un support technique français 24/7
- Pas de support téléphonique le week-end, seulement tickets / mails.