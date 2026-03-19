Parmi les raisons qui font qu’o2switch est, en 2026, le meilleur hébergeur Web du marché selon le comparatif indépendant dédié à ces services chez Clubic, c’est notamment parce que cette solution inclut de nombreux outils directement développés par o2switch.

Cela permet ainsi une intégration native d’une véritable boîte à outils pour aller bien plus loin qu’un simple hébergement Web, et vous permettre, côté administrateur, une gestion facilitée de vos sites Web.

Bonne nouvelle, les internautes ne sont pas en reste, et AccelerateWP en est l’incarnation. De fait, o2switch a déjà développé plusieurs fonctionnalités destinées à optimiser les sites Web sous WordPress, ce qui est une excellente nouvelle étant donné la place que prend ce CMS à l’échelle mondiale.

Avec AccelerateWP, l’attention se porte du côté du cache, avec un objectif clair, celui de fluidifier l’expérience utilisateur en améliorant la vitesse de chargement de vos pages.

Sans rentrer dans les détails techniques, AccelerateWP n’est pas un énième plug-in à ajouter. Ce cache d’application PHP est un fork de l’extension WPRocket mais avec un déploiement côté hébergeur. Ainsi, cet outil est directement intégré à cPanel pour une administration intuitive.