La NAF et le magazine Motor ont testé 24 véhicules électriques au départ d’Oslo, batterie pleine, jusqu’à extinction totale. Au classement El Prix 2026, la BMW iX3 50 xDrive a parcouru 781 km sur une seule charge, soit 11 km au-delà de son autonomie WLTP officielle de 770 km.
Deux fois par an, la Fédération automobile norvégienne (NAF) et Motor, le principal magazine automobile du pays, organisent l’El Prix, la plus grande évaluation d’autonomie en conditions réelles au monde. Les participants quittent Oslo avec une batterie pleine et roulent jusqu’à extinction complète. Les pilotes n’utilisent que le freinage régénératif et le régulateur adaptatif en dehors des boucles urbaines. Les températures oscillaient entre 12 et 18 °C sur routes sèches. La BMW iX3 50 xDrive a signé 781 km, contre 770 km annoncés par BMW selon le cycle WLTP, le protocole européen de mesure de l’autonomie en laboratoire, soit +1,4 %.
BMW dépasse son propre WLTP avec la Neue Klasse
Sur route à 130 km/h, l’iX3 50 xDrive consomme autour de 24 kWh/100 km. Sur l’ensemble du parcours, il finit pourtant au-delà de sa valeur WLTP. BMW a intégré dans cette version une batterie NMC de 108,7 kWh net et une architecture 800 V.
Les cellules cylindriques affichent une densité énergétique supérieure de 20 % à celles de la génération précédente.
En dix minutes sur une borne compatible, BMW annonce 372 km récupérés selon le cycle WLTP. La recharge de 10 à 80 % nécessite 21 minutes. Depuis l’ouverture des ventes en Europe, Oliver Zipse, PDG de BMW, a annoncé plus de 50 000 commandes en six mois. Beaucoup d’acheteurs ont choisi ce modèle sur la foi des 770 km WLTP annoncés. Le résultat norvégien ne fait que les conforter dans ce choix et pourrait inciter d’autres clients à céder à l’appel de la sirène.
L’iX3 en tête du test 2026, 51 km derrière le record de la Lucid Air
En deuxième position, le SUV Lucid Gravity a parcouru 720 km. La Mercedes-Benz CLA 350 4Matic arrive troisième avec 675 km, devant la Mercedes GLC 400 4Matic à 665 km, le XPeng X9 à 646 km et la Polestar 3 à 601 km. Sur les 24 participants, le XPeng X9 signe le meilleur dépassement proportionnel avec +11,4 % au-delà de son WLTP, pour 646 km parcourus.L’été dernier, la Lucid Air Grand Touring avait parcouru 832 km lors du test NAF estival, soit 51 km de plus que l’iX3 cette année. Cette année, Lucid a engagé le Gravity à la place de l’Air, et son SUV a terminé 61 km derrière l’iX3. La Lucid Air Grand Touring revendique jusqu’à 960 km WLTP et coûte au-delà de 100 000 euros.
L’iX3 50 xDrive est accessible à partir de 71 950 euros en France. L'iX3 40, en propulsion arrière avec une batterie de 82,6 kWh, le sera cet été à partir de 64 550 euros, avec 635 km WLTP annoncés. La NAF ne pourra l’évaluer qu’au test hivernal.
En 2021, l’ancienne génération iX3 avait dépassé son WLTP de 23,5 % dans ce même test, avec 556 km. La nouvelle génération ne reproduit pas cet écart proportionnel. Mais elle fait d’énormes progrès en seuil de distance et en conditions réelles. Et ça, c’est bien nouveau en revanche.