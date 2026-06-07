Sur route à 130 km/h, l’iX3 50 xDrive consomme autour de 24 kWh/100 km. Sur l’ensemble du parcours, il finit pourtant au-delà de sa valeur WLTP. BMW a intégré dans cette version une batterie NMC de 108,7 kWh net et une architecture 800 V.

Les cellules cylindriques affichent une densité énergétique supérieure de 20 % à celles de la génération précédente.

En dix minutes sur une borne compatible, BMW annonce 372 km récupérés selon le cycle WLTP. La recharge de 10 à 80 % nécessite 21 minutes. Depuis l’ouverture des ventes en Europe, Oliver Zipse, PDG de BMW, a annoncé plus de 50 000 commandes en six mois. Beaucoup d’acheteurs ont choisi ce modèle sur la foi des 770 km WLTP annoncés. Le résultat norvégien ne fait que les conforter dans ce choix et pourrait inciter d’autres clients à céder à l’appel de la sirène.