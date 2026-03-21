BMW étoffe son catalogue « Neue Klasse » avec cette nouvelle i3, déclinaison moderne et 100 % électrique de l’indémodable Série 3 du constructeur allemand.
Longtemps, la BMW i3 a incarné une vision à part dans le paysage automobile, avec une petite citadine électrique, au design audacieux et à l’approche presque expérimentale. En 2026, le nom i3 revient… pour désigner tout autre chose, à savoir une berline familiale, pensée comme l’équivalent 100 % électrique de la BMW Série 3. Changement de philosophie, de gabarit et d’ambition, cette nouvelle génération s’inscrit dans la stratégie Neue Klasse du constructeur (comme la BMW iX3 avant elle).
Une BMW i3 qui change de dimension(s)
Oubliez la silhouette compacte et atypique de l’ancienne i3, la nouvelle version adopte une carrosserie de berline classique, avec des proportions (4,7m de longueur) désormais proches de la Série 3. Empattement long, porte-à-faux réduits et signature lumineuse modernisée participent à une silhouette plus statutaire.
Le design conserve certains marqueurs modernes signés BMW (double haricot revisité, regard affûté…) tout en s’inscrivant dans une esthétique plus épurée et plus moderne. On adhère… Ou pas.
À l’arrière, les feux s’allongent, avec une nette séparation en deux blocs. Côté coloris, on bénéficiera ici d’une nouvelle teinte métallisée M « Le Castellet Blue ». Pour le constructeur, il s’agit d'une « réinterprétation modernisée de la berline tricorps. »
La i3 repose sur une plateforme entièrement nouvelle, pensée pour l’électrique donc, avec une architecture 800 volts.
Un choix technique qui permet d’améliorer à la fois les performances et la recharge, avec des puissances annoncées pouvant atteindre 400 kW. Selon BMW : « sur une borne de recharge rapide en courant continu, il est ainsi possible de récupérer jusqu’à 400 km d’autonomie¹ en seulement 10 minutes. »
Puissance et autonomie
Si la sportivité et le plaisir de conduire font partie intégrante de l’ADN de la BMW Série 3, cette BMW i3 50 xDrive ne dérogera pas à la règle, et sera équipée pour cela d’un moteur électrique sur chacun des essieux avant et arrière.
La puissance combinée du système atteindra 345 kW/469 ch, pour un couple maximal de 645 Nm.
C’est sans doute sur le terrain de l’autonomie que la transformation est la plus spectaculaire. Cette nouvelle génération vise désormais « jusqu'à 900 km » en cycle WLTP. La capacité de la batterie n’est pas encore connue, mais les modèles haut de gamme pourraient disposer de blocs 95 kWh.
Cette progression repose sur une batterie entièrement repensée, avec des cellules de nouvelle génération, plus denses énergétiquement, associées à une architecture « cell-to-pack » qui optimise l’espace et le rendement. De quoi permettre une autonomie en hausse d’environ 30 % et des temps de recharge réduits selon BMW.
La BMW i3 proposera également des fonctions de recharge bidirectionnelle : Vehicle-to-Load (en combinaison avec le Chargeur rapide AC Pro 22 kW optionnel) et Vehicle-to-Home.
La BMW i3 sera produite dans l’usine BMW Group de Munich à compter du mois d’août prochain, avec les premières livraisons prévues pour cet automne. À quel prix ? Suspense…