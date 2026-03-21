Le design conserve certains marqueurs modernes signés BMW (double haricot revisité, regard affûté…) tout en s’inscrivant dans une esthétique plus épurée et plus moderne. On adhère… Ou pas.

À l’arrière, les feux s’allongent, avec une nette séparation en deux blocs. Côté coloris, on bénéficiera ici d’une nouvelle teinte métallisée M « Le Castellet Blue ». Pour le constructeur, il s’agit d'une « réinterprétation modernisée de la berline tricorps. »