L'Agence américaine de protection de l'environnement examine actuellement une demande qui peut paraître insolite à certains. En effet, celle-ci, qui émane de Google, porte sur un projet de libération de 16 millions de moustiques par an, pendant deux ans.

Ces libérations doivent être faites en Floride et en Californie. Google ici ne veut pas relâcher n'importe quels moustiques, puisqu'il s'agira de moustiques mâles porteur de la bactérie wolbachia, qui les stérilisent. Résultat, ces moustiques mâles occuperont une partie de l'environnement, et s'accoupleront avec les moustiques femelles - accouplements qui ne ne mèneront à aucune éclosion d'oeuf.