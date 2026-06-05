Foire aux questions

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Qu’est-ce qu’un « polling rate » à 8 000 Hz sur une souris gaming, et à quoi ça sert ?

Le polling rate indique la fréquence à laquelle la souris envoie sa position au PC : 8 000 Hz signifie jusqu’à 8 000 mises à jour par seconde. Plus il est élevé, plus la latence théorique entre un mouvement et sa prise en compte peut baisser, à condition que le PC et le jeu suivent. En pratique, l’écart se ressent surtout en jeu rapide (FPS, compétitif) et avec un écran à haute fréquence (144/240 Hz et plus). En contrepartie, un polling rate très élevé peut augmenter l’usage CPU et parfois réduire l’autonomie en sans-fil.

À quoi correspondent 30 000 DPI et 50G d’accélération sur un capteur de souris ?

Les DPI (ou CPI) mesurent la sensibilité : plus la valeur est haute, plus le curseur se déplace loin pour un même mouvement physique. Les valeurs très élevées comme 30 000 DPI servent surtout de marge technique ; beaucoup de joueurs restent bien en dessous pour garder du contrôle. L’accélération « 50G » indique la capacité du capteur à suivre des changements très brusques de vitesse sans décrocher (perte de suivi). Ces chiffres ne garantissent pas à eux seuls la précision : la qualité du réglage (firmware), du tapis, et la stabilité du sans-fil comptent aussi.

Que changent des switchs optiques TTC par rapport à des switchs mécaniques sur une souris ?

Un switch optique déclenche le clic via un faisceau lumineux interrompu, plutôt que via des contacts métalliques qui se touchent. L’intérêt principal est de réduire certains problèmes liés à l’usure et aux micro-rebonds électriques (parfois responsables de double-clics involontaires). La sensation de clic dépend néanmoins du design du switch et de la coque, donc « optique » ne veut pas dire automatiquement meilleur feeling. Côté performances, l’activation peut être très rapide, mais la différence se joue surtout sur la régularité et la durabilité.

Pourquoi les batteries amovibles deviennent un enjeu réglementaire en Europe à partir de 2027 ?

L’Union européenne pousse à des batteries plus faciles à remplacer par l’utilisateur afin de limiter les appareils jetés pour une simple batterie fatiguée. L’objectif est d’améliorer la réparabilité, la durée de vie des produits et la gestion des déchets. Dans les grandes lignes, cela implique des choix de conception (accès à la batterie, disponibilité de pièces, instructions) plutôt qu’une batterie scellée et difficile à changer. Pour les périphériques comme une souris, une batterie interchangeable peut aussi réduire l’immobilisation : on remplace le module au lieu de brancher un câble en urgence.