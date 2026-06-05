La marque française spécialisée dans le matériel informatique et gaming abordable étoffe sa gamme Elite avec une souris sans fil ultralégère, affichée à 79,99€. Sa vraie particularité ? Deux batteries interchangeables, conçues pour éviter la panne sèche en pleine partie.
Avec la Kult Elite M150, The G-Lab affiche à son catalogue une souris gaming légère, réactive et bien équipée, sans faire exploser le prix, fidèle au mantra de la marque française. Sur le papier, cette nouvelle venue a plusieurs atouts à mettre à son actif comme son poids de seulement 55 grammes, son capteur PixArt 3950, son polling rate allant jusqu’à 8 000 Hz, une triple connexion (2,4 GHz, Bluetooth ou filaire en USB Type-C) et une compatibilité Mac/PC.
Mais la nouveauté la plus intéressante n’est pas forcément celle qui se voit de prime abord sur sa fiche technique. The G-Lab nous fait la surprise de l’accompagner d’un système de batteries interchangeables, une solution toute simple qui peut faire la différence lorsque la souris commence à faiblir au mauvais moment.
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Une fiche technique plutôt intelligente
La Kult Elite M150 embarque un capteur PixArt 3950 doté d’une résolution allant jusqu'à 30 000 DPI, et qui supporterait des accélérations de 50G. Elle intégrerait par ailleurs des switchs optiques TTC, censés limiter les rebonds et les doubles clics parasites, ainsi que des patins 100% PTFE pour conserver une glisse rapide et régulière sur la plupart des surfaces.
La vraie trouvaille se cache plus loin sous sa coque. La Kult Elite M150 fonctionne avec une batterie amovible de 400 mAh, qui offrirait une autonomie allant jusqu'à 100 heures, et qui n'est pas seule. Une seconde batterie est en effet fournie dans la boîte, prête à remplacer la première en quelques manipulations très simples. En voilà une bonne idée !
C’est potentiellement plus durable qu’un accu scellé, surtout si la marque propose des batteries de remplacement dans la durée. Mais aussi en phase avec l’esprit des nouvelles règles européennes sur les batteries amovibles qui doivent favoriser le remplacement par l’utilisateur à partir de 2027. Déjà disponible dans le commerce à 80 euros (voire 70€ chez Amazon), la Kult Elite M150 ne promet évidemment pas de transformer tous les joueurs en snipers, mais elle leur évitera peut-être le coup de la panne en pleine partie. Où ai-je mis ce satané câble USB-C ?
Last but not least, la marque française lance aussi une souris plus accessible, la M100. Un modèle symétrique de 55 grammes avec, lui aussi, batterie amovible et doté d’un capteur optique 26 000 DPI avec un polling rate de 1 kHz. De quoi satisfaire de nombreux joueurs, surtout que ce mulot sans fil s’affiche 20 euros moins cher que la M150, à 60 euros seulement, soit le prix d’un jeu vidéo.
Le polling rate indique la fréquence à laquelle la souris envoie sa position au PC : 8 000 Hz signifie jusqu’à 8 000 mises à jour par seconde. Plus il est élevé, plus la latence théorique entre un mouvement et sa prise en compte peut baisser, à condition que le PC et le jeu suivent. En pratique, l’écart se ressent surtout en jeu rapide (FPS, compétitif) et avec un écran à haute fréquence (144/240 Hz et plus). En contrepartie, un polling rate très élevé peut augmenter l’usage CPU et parfois réduire l’autonomie en sans-fil.À quoi correspondent 30 000 DPI et 50G d’accélération sur un capteur de souris ?
Les DPI (ou CPI) mesurent la sensibilité : plus la valeur est haute, plus le curseur se déplace loin pour un même mouvement physique. Les valeurs très élevées comme 30 000 DPI servent surtout de marge technique ; beaucoup de joueurs restent bien en dessous pour garder du contrôle. L’accélération « 50G » indique la capacité du capteur à suivre des changements très brusques de vitesse sans décrocher (perte de suivi). Ces chiffres ne garantissent pas à eux seuls la précision : la qualité du réglage (firmware), du tapis, et la stabilité du sans-fil comptent aussi.Que changent des switchs optiques TTC par rapport à des switchs mécaniques sur une souris ?
Un switch optique déclenche le clic via un faisceau lumineux interrompu, plutôt que via des contacts métalliques qui se touchent. L’intérêt principal est de réduire certains problèmes liés à l’usure et aux micro-rebonds électriques (parfois responsables de double-clics involontaires). La sensation de clic dépend néanmoins du design du switch et de la coque, donc « optique » ne veut pas dire automatiquement meilleur feeling. Côté performances, l’activation peut être très rapide, mais la différence se joue surtout sur la régularité et la durabilité.Pourquoi les batteries amovibles deviennent un enjeu réglementaire en Europe à partir de 2027 ?
L’Union européenne pousse à des batteries plus faciles à remplacer par l’utilisateur afin de limiter les appareils jetés pour une simple batterie fatiguée. L’objectif est d’améliorer la réparabilité, la durée de vie des produits et la gestion des déchets. Dans les grandes lignes, cela implique des choix de conception (accès à la batterie, disponibilité de pièces, instructions) plutôt qu’une batterie scellée et difficile à changer. Pour les périphériques comme une souris, une batterie interchangeable peut aussi réduire l’immobilisation : on remplace le module au lieu de brancher un câble en urgence.