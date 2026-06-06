Selon de récentes informations, la future Peugeot 208, qui sera présentée au Mondial de l'Auto de Paris à la rentrée, devrait abriter un moteur… made in China.
Longtemps considérée comme l'une des références du marché électrique en Europe, la Peugeot e-208 continue d'occuper une place de choix dans les ventes du segment. Mais derrière son image de voiture française produite pour l'Europe, en attendant l'arrivée d'une nouvelle génération de moteurs européens, Stellantis va temporairement s'appuyer sur un fournisseur chinois selon nos confrères de Les Echos.
Un moteur chinois dans la prochaine Peugeot e208
Alors que Stellantis prépare activement le renouvellement de sa gamme de véhicules électriques, la future Peugeot e-208 devrait donc adopter un moteur fourni par Jing-Jin Electric Technologies (JJE), un équipementier chinois encore relativement discret auprès du grand public.
Le recours à JJE apparaît comme une solution pragmatique, ce dernier disposant déjà d'une solide expérience dans le domaine des motorisations électriques, et va permettre à Stellantis de sécuriser ses approvisionnements en attendant l'arrivée du moteur « maison ».
Une décision qui illustre encore un peu l'importance croissante des acteurs chinois dans la chaîne de valeur du véhicule électrique, y compris donc chez les constructeurs européens historiques.
Un choix qui pourrait également avoir des conséquences très concrètes pour les acheteurs, puisque les aides liées au leasing social accordent en effet une importance croissante à l'origine des composants stratégiques, notamment la batterie et le moteur.
Un groupe motopropulseur produit hors du continent risque ainsi de limiter certains bonus, et les premiers clients de la future e-208 équipée du moteur JJE pourraient se retrouver moins bien lotis (côté bonus) que ceux qui patienteront jusqu'à l'arrivée du futur bloc Emotors.
L'arrivée d'Emotors prévue à l'horizon 2028
Car cette parenthèse chinoise n'a pas vocation à durer. Stellantis prévoit déjà la suite avec l'arrivée d'une nouvelle génération de moteurs développés par Emotors, la coentreprise créée avec le spécialiste japonais Nidec.
Les deux partenaires collaborent depuis plusieurs années sur des groupes motopropulseurs destinés aux véhicules électriques du groupe. Depuis 2023, la Peugeot e-208 utilise déjà le moteur M3 produit par Emotors, un bloc qui équipe également plusieurs autres modèles de Stellantis.
Il faudra toutefois se montrer patient, puisque la relève est attendue vers la mi-2028 avec une évolution de cette technologie M3.
Plus compacte, plus efficace et potentiellement moins coûteuse à produire, cette nouvelle génération devrait permettre au constructeur de renforcer sa compétitivité face à une concurrence toujours plus agressive.