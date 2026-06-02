Présenté au Computex 2026, l’Asus Ascent QN10 marque l’arrivée du processeur Qualcomm Snapdragon X2 Elite dans l’univers des mini-PC. Avec son format minuscule, sa puce taillée pour l’IA locale et sa connectique généreuse, Asus veut montrer qu’un PC de bureau peut désormais tenir dans un boîtier riquiqui sans renoncer à la puissance ni à la polyvalence.
Le mini-PC n'est plus seulement ce petit boîtier discret, parfois anémique, que l'on glisse derrière un écran pour gagner de la place. Avec l'Ascent QN10, présenté au Computex 2026, Asus en fait une vitrine technologique pour Qualcomm et sa puce Snapdragon X2 Elite X2E-88-100. Jusqu'ici surtout associée aux PC portables Windows, cette nouvelle plateforme entend désormais trouver aussi sa place sur le bureau, dans un format ultra compact et discret.
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Un mini-PC Asus pensé comme une démonstration de force
L'Ascent QN10 ne cherche pas seulement à être petit. Asus veut en faire un poste de travail miniature, capable de s'intégrer dans un bureau, un studio créatif, un espace de coworking ou une installation professionnelle sans occuper plus de place qu'un périphérique de bureau. Selon les chiffres communiqués par le taïwanais, son volume inférieur à 0,7 litre (13x13x4 cm pour 720 grammes) le rendrait 86% plus compact qu'un mini-PC standard (env. 5 litres).
Dans ce mini boîtier, on trouve un processeur Snapdragon X2 Elite à 18 coeurs qui permettrait de combiner puissance et efficacité énergétique, deux critères essentiels pour une machine aussi compacte. Avec ce type de châssis, il faut en effet une puce capable de contenir la chauffe, limiter le bruit et maintenir des performances stables dans le temps. Et, grâce à son architecture ARM qu'il partage avec les puces Apple et les nouveaux processeurs NVIDIA N1, le Snapdragon X2 Elite est de cette trempe de CPU.
Qualcomm met également en avant la sécurité intégrée, de la puce au cloud, un argument destiné notamment aux entreprises et aux déploiements professionnels. Asus ne vise donc pas seulement les amateurs de machines compactes, mais aussi les environnements où la place, la gestion du parc et la consommation deviennent des critères importants.
La mémoire vive quant à elle serait de la LPDDR5x à 8533 ou 9600 MHz, selon les configurations, et pourrait monter jusqu'à une capacité maximale de 32 Go (un seul module, soudé ou pas, on ne sait pas pour l'instant). Une quantité pas vraiment exceptionnelle si vous souhaitez exploiter les caractéristiques de la puce pour faire tourner un modèle LLM ou un agent IA en local. Le stockage serait proposé en 512 Go, 1 To ou 2 To, avec une extension possible jusqu’à 4 To grâce à un deuxième emplacement M.2 2280.
80 TOPS pour l'IA locale, mais pas seulement
Avec un NPU (Neural Processing Unit, ou accélérateur IA en français) annoncé à 80 TOPS, l'Asus Ascent QN10 vise aussi clairement les usages d'IA qui ne passent pas systématiquement par le cloud. Qualcomm cite notamment l'exécution locale de modèles avancés, d'agents IA et d'outils comme Claude Desktop, Cursor, OpenAI Codex, OpenCode ou, encore, le très populaire OpenClaw. Un discours qui s'adresse directement aux développeurs, aux créatifs et aux entreprises qui veulent automatiser des tâches, traiter des données ou expérimenter avec des workflows agentiques en local, directement sur leur machine.
Cette orientation IA ne fait toutefois pas oublier les usages plus classiques. Le QN10 dispose de sept ports USB, dont trois USB4, et peut piloter jusqu'à quatre écrans 4K simultanément. De quoi intéresser les développeurs et les créateurs, mais aussi des usages professionnels plus spécifiques, comme l'affichage dynamique, les postes multi-écrans ou certaines installations industrielles. Côté réseau, vous aurez droit à un port réseau Ethernet 2,5 GbE ainsi qu'au Wi-Fi 7 (le Bluetooth 5.4 est aussi de la partie).
Bien entendu, partenariat Qualcomm - Microsoft oblige, le système embarqué sera un Windows 11 on Arm. Enfin, dernière inconnue, mais c'est une petite mode de nos jours, signalons que ni Asus ni Qualcomm ne précise le prix de ce mini-PC. Une chose est sûre, notre expert Nerces piaffe d'impatience de l'avoir entre ses mains pour voir ce qu'il a réellement dans le ventre…