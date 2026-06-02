Le mini-PC n'est plus seulement ce petit boîtier discret, parfois anémique, que l'on glisse derrière un écran pour gagner de la place. Avec l'Ascent QN10, présenté au Computex 2026, Asus en fait une vitrine technologique pour Qualcomm et sa puce Snapdragon X2 Elite X2E-88-100. Jusqu'ici surtout associée aux PC portables Windows, cette nouvelle plateforme entend désormais trouver aussi sa place sur le bureau, dans un format ultra compact et discret.

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Un mini-PC Asus pensé comme une démonstration de force

L'Ascent QN10 ne cherche pas seulement à être petit. Asus veut en faire un poste de travail miniature, capable de s'intégrer dans un bureau, un studio créatif, un espace de coworking ou une installation professionnelle sans occuper plus de place qu'un périphérique de bureau. Selon les chiffres communiqués par le taïwanais, son volume inférieur à 0,7 litre (13x13x4 cm pour 720 grammes) le rendrait 86% plus compact qu'un mini-PC standard (env. 5 litres).