Alors que Google force l'IA dans la recherche, DuckDuckGo la joue plus finement

Pour retrouver cette extension, rendez-vous donc sur la page noai.duckduckgo.com. Un bouton dédié renvoie vers les répertoires d'extensions Chrome et Firefox. Notons au passage que les utilisateurs qui ont déjà adopté le navigateur web de DuckDuckGo n'ont quant à eux pas besoin de ces extensions. Leurs préférences liées à l'IA y sont sauvegardées en permanence, indépendamment de l'historique de navigation.

La société a par ailleurs annoncé une prochaine mise à jour de son extension "Privacy Essentials" pour y ajouter des contrôles dédiés aux réglages de recherche avec ou sans IA. DuckDuckGo ne se positionne pas contre l'intelligence artificielle pour autant. La société propose son propre chatbot donnant accès à plusieurs modèles de langage, ainsi qu'un abonnement payant incluant un VPN, un service d'assistance en cas d'usurpation d'identité et un outil de suppression d'informations personnelles en ligne.

Pour DuckDuckGo, il s'agit de se démarquer davantage de Google, qui a annoncé la refonte de son moteur autour des synthèses générées par l'IA, reléguant les liens traditionnels sous ces réponses automatiques.