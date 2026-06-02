Alors que Google force l'IA dans la recherche, DuckDuckGo la joue plus finement

DuckDuckGo vient de lancer une nouvelle extension pour Chrome et Firefox permettant de définir son moteur de recherche sans intelligence artificielle comme option par défaut.
Comme nous le rapportions fin mai, DuckDuckGo avait enregistré une progression nette de ses installations aux États-Unis (jusqu'à 70% sur iOS) à la suite des annonces du Google I/O. Depuis, la tendance s'est encore accentuée. Le 28 mai 2026, les visites vers sa page de recherche sans IA ont été multipliées par trois en une seule journée, et le trafic se maintient en moyenne à 84% au-dessus du niveau habituel.
Une extension pour transformer un choix ponctuel en réglage permanent
Jusqu'à présent, les utilisateurs souhaitant accéder à noai.duckduckgo.com (l'adresse de la version sans IA du moteur) devaient soit y revenir manuellement à chaque session, soit ajuster eux-mêmes les paramètres de leur navigateur. Pour simplifier les choses et répondre à cette demande croissante, l'entreprise a développé une nouvelle extension pour Chrome ou Firefox. Celle-ci permet de définir automatiquement noai.duckduckgo.com comme moteur par défaut. Toute requête saisie dans la barre d'adresse bascule ainsi vers cette version sans réponse générée par IA, sans assistant conversationnel intégré et avec moins d'images issues de la génération automatique.
Pour retrouver cette extension, rendez-vous donc sur la page noai.duckduckgo.com. Un bouton dédié renvoie vers les répertoires d'extensions Chrome et Firefox. Notons au passage que les utilisateurs qui ont déjà adopté le navigateur web de DuckDuckGo n'ont quant à eux pas besoin de ces extensions. Leurs préférences liées à l'IA y sont sauvegardées en permanence, indépendamment de l'historique de navigation.
La société a par ailleurs annoncé une prochaine mise à jour de son extension "Privacy Essentials" pour y ajouter des contrôles dédiés aux réglages de recherche avec ou sans IA. DuckDuckGo ne se positionne pas contre l'intelligence artificielle pour autant. La société propose son propre chatbot donnant accès à plusieurs modèles de langage, ainsi qu'un abonnement payant incluant un VPN, un service d'assistance en cas d'usurpation d'identité et un outil de suppression d'informations personnelles en ligne.
Pour DuckDuckGo, il s'agit de se démarquer davantage de Google, qui a annoncé la refonte de son moteur autour des synthèses générées par l'IA, reléguant les liens traditionnels sous ces réponses automatiques.
- Anonymat et confidentialité
- Protection contre les traqueurs
- Extension et intégration facile