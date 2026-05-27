La société Joi, qui propose une plateforme de compagnons virtuels, cherche dix volontaires pour tester une nouvelle fonctionnalité liée au bien-être sexuel. Le salaire est intéressant.
La start-up américaine Joi a publié une offre d'emploi pour le moins inhabituelle. Elle recherche dix "masturbation consultants", soit des personnes rémunérées 2 000 dollars par mois pour participer à une étude de quatre semaines autour d'une fonctionnalité en cours de développement. La fonction est baptisée "Daily Guided Masturbation". Face aux interrogations suscitées par l'annonce, l'entreprise a tenu à lever tout doute sur Twitter : "Oui, c'est réel, oui vous êtes payé."
Une étude sur le stress, le sommeil et l'humeur
Selon les informations communiquées par Joi, les participants seront invités à tester cette fonctionnalité de masturbation guidée au quotidien. Par la suite, les testeurs devront documenter les effets ressentis sur plusieurs indicateurs de bien-être, notamment le stress, la qualité du sommeil et l'humeur.
Le poste est ouvert à toutes les personnes, quel que soit leur genre. Les candidats intéressés doivent remplir un court questionnaire en ligne.
Mais qui est la société Joi ?
Joi est une plateforme qui héberge un catalogue de chatbots, dont une grande partie représente des femmes peu vêtues. Certains de ces personnages virtuels sont inspirés de personnes réelles, notamment des actrices de films pour adultes et des mannequins. La start-up se présente comme une réponse à ce qu'elle qualifie d'« épidémie de solitude », en particulier chez les jeunes hommes.
Dans un tweet distinct, elle citait une statistique selon laquelle près d'un jeune homme américain sur quatre déclarerait se sentir seul chaque jour. De ce fait, la croissance des applications de compagnons virtuels, 700 % en trois ans selon ses propres chiffres, serait davantage le reflet de ce malaise social qu'une cause en soi.
Un sujet bien évidemment polémique
Si l'offre d'emploi a largement circulé sur les réseaux sociaux, le tweet original a dépassé les 16,7 millions de vues, elle s'inscrit dans un contexte plus large de questionnements autour de l'intelligence artificielle et des contenus pour adultes.
Des créateurs de contenu adulte ont exprimé leurs inquiétudes face à la concurrence que pourraient représenter ces personnages virtuels générés par IA. Par ailleurs, des chercheurs rappellent que les données manquent encore pour établir si ces applications de compagnons virtuels sont réellement efficaces pour atténuer la solitude humaine.
Joi, de son côté, continue de jouer la carte de l'humour autour de cette annonce. "Aucune référence requise", a-t-elle écrit dans un message de suivi. "Nous faisons confiance au fait que vos années d'expérience parlent d'elles-mêmes."