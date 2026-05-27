La start-up américaine Joi a publié une offre d'emploi pour le moins inhabituelle. Elle recherche dix "masturbation consultants", soit des personnes rémunérées 2 000 dollars par mois pour participer à une étude de quatre semaines autour d'une fonctionnalité en cours de développement. La fonction est baptisée "Daily Guided Masturbation". Face aux interrogations suscitées par l'annonce, l'entreprise a tenu à lever tout doute sur Twitter : "Oui, c'est réel, oui vous êtes payé."