Depuis sa création en 2022, l'enquête annuelle de l'ARCEP, le régulateur des télécoms, mesure l'empreinte environnementale du numérique en France. La cinquième édition, publiée le 21 mai 2026, a permis pour la première fois de passer au crible les câbles de fibre optique. Depuis plusieurs années, la fibre optique a progressivement supplanté le cuivre, avec 91 % du territoire couvert fin 2024, et des abonnements à l'internet fixe largement majoritaires sur cette technologie. Sauf que derrière la « success story » se cachent une consommation d'énergie, d'eau et un bilan carbone que l'on ignorait jusqu'ici, faute de données.