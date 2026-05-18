Pour bénéficier du programme, baptisé "AI for All", les résidents doivent d'abord passer par le système d'identité numérique maltais. Avec ce compte officiel en ligne relié à l'État, ils doivent suivre le cours gratuit de l'Université de Malte. Celui-ci couvre les fondamentaux pour comprendre ce qu'est l'IA, ce qu'elle peut faire, ses limites, et comment l'utiliser de façon responsable au travail comme à la maison. Une fois la formation terminée, douze mois d'accès à ChatGPT Plus sont débloqués, sans frais. L'offre est aussi ouverte aux Maltais établis à l'étranger. C'est la Malta Digital Innovation Authority, l'agence publique chargée de réguler les technologies émergentes dans le pays, qui pilote la distribution.

Rappelons que l'abonnement ChatGPT Plus est facturé 20 dollars par mois. Si chacun des quelque 540 000 habitants participait au programme, l'opération avoisinerait donc les 130 millions de dollars. Les conditions financières de l'accord n'ont pas été dévoilées. Silvio Schembri, ministre maltais de l'Économie, explique vouloir transformer "un concept peu familier en outil concret pour nos familles, nos étudiants et nos travailleurs."