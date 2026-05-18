OpenAI a signé un accord avec le gouvernement maltais pour donner à tous les résidents du pays un accès gratuit à ChatGPT Plus pendant un an. Une condition : compléter un cours sur l'intelligence artificielle développé par l'Université de Malte.
Malte devient le premier État au monde à conclure ce type de partenariat avec OpenAI. Aucun autre gouvernement n'avait jusqu'ici négocié l'accès à une version payante de ChatGPT pour l'ensemble de ses résidents.
Formation d'abord, accès ensuite : le pari maltais sur l'IA citoyenne
Pour bénéficier du programme, baptisé "AI for All", les résidents doivent d'abord passer par le système d'identité numérique maltais. Avec ce compte officiel en ligne relié à l'État, ils doivent suivre le cours gratuit de l'Université de Malte. Celui-ci couvre les fondamentaux pour comprendre ce qu'est l'IA, ce qu'elle peut faire, ses limites, et comment l'utiliser de façon responsable au travail comme à la maison. Une fois la formation terminée, douze mois d'accès à ChatGPT Plus sont débloqués, sans frais. L'offre est aussi ouverte aux Maltais établis à l'étranger. C'est la Malta Digital Innovation Authority, l'agence publique chargée de réguler les technologies émergentes dans le pays, qui pilote la distribution.
Rappelons que l'abonnement ChatGPT Plus est facturé 20 dollars par mois. Si chacun des quelque 540 000 habitants participait au programme, l'opération avoisinerait donc les 130 millions de dollars. Les conditions financières de l'accord n'ont pas été dévoilées. Silvio Schembri, ministre maltais de l'Économie, explique vouloir transformer "un concept peu familier en outil concret pour nos familles, nos étudiants et nos travailleurs."
Avec le programme "OpenAI for Countries", l'entreprise entend aider les gouvernements à développer leur usage de l'IA, via des budgets cofinancés entre OpenAI et les États partenaires. George Osborne, qui pilote ce programme chez l'éditeur, ne s'en cache pas : l'idée est de faire de l'intelligence artificielle "un service d'utilité publique nationale"… tout en mettant ChatGPT largement en avant, bien sûr.
Pour OpenAI, les abonnements ChatGPT Plus représentent la principale source de revenus grand public de l'entreprise. Or, la croissance ralentit. Avec ces accords gouvernementaux d'un nouveau genre, OpenAI entend toucher plus de personnes. Et notamment celles qui n'auraient pas cherché d'elles-mêmes un abonnement IA, mais qui, une fois formées, pourraient décider de le payer à l'issue de l'année gratuite. Avec sa taille réduite et son appareil gouvernemental centralisé, Malte offre un bon cadre de test. Rappelons que le pays avait déjà adopté ce positionnement sur la blockchain et les cryptomonnaies, en étant parmi les premiers à les encadrer juridiquement.
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