Le parallèle avec le logiciel fait par Anton est tentant, mais il a ses limites. Le hardware ajoute des couches de complexité que le vibe coding n'a pas à gérer. Un bug dans une app Lovable se corrige en regénérant le code. Un bug dans un circuit imprimé peut griller un composant, voire poser un risque de sécurité physique.

Côté écosystème français et européen, le terrain est loin d'être vierge. STMicroelectronics (franco-italien, siège à Genève, fab à Crolles) domine le marché des microcontrôleurs STM32, incontournables dans le prototypage rapide. Greenwaves Technologies (Grenoble) travaille sur des MCU IA edge. Sipearl (Maisons-Laffitte) conçoit le processeur Rhea pour le supercalculateur EuroHPC. Et les FabLabs français (Usine IO à Paris, Faclab à Cergy) accompagnent les makers depuis une décennie. Atech ne part pas d'un vide : elle arrive dans un écosystème existant avec une proposition d'abstraction par-dessus.

Pour un maker ou un ingénieur en France, la promesse d'Atech ressemble à ce qu'Arduino a fait en 2005 pour le prototypage accessible : baisser la barrière d'entrée. Sauf que cette fois, la barrière n'est plus le soudage ou le C embarqué, c'est le langage naturel qui remplace les deux. À 800 000 dollars de levée et sans démo publique vérifiable, on en est au stade de la promesse. Mais c'est une promesse que quelqu'un qui vaut 6,6 milliards prend suffisamment au sérieux pour signer le chèque.