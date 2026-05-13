Comment un câble en verre devient une oreille

Le principe exploité par les chercheurs de la Hong Kong Polytechnic University est physiquement simple. C'est précisément ce qui le rend inquiétant. Les vibrations sonores d'une conversation déforment imperceptiblement la structure de la fibre optique. Ces micro-déformations modifient la phase de la lumière qui circule à l'intérieur du câble. En branchant un système de DAS (Distributed Acoustic Sensing) à l'une des extrémités, un attaquant peut reconstituer le signal acoustique d'origine. Le taux d'erreur moyen tombe à 9 % sur 50 mètres. Autrement dit, plus de neuf mots sur dix correctement retranscrits.

Pour amplifier la captation, l'équipe a fabriqué un « récepteur sensoriel » : un cylindre PET de 65 mm de diamètre, entouré de 15 mètres de fibre enroulée. L'objet ressemble à un banal boîtier de technicien télécom (le genre de chose que personne ne remarque dans un couloir d'immeuble). Le dispositif, une fois posé, est entièrement passif. Pas d'émission radio, pas de batterie à recharger. Les balayages TSCM classiques, conçus pour repérer les mouchards électromagnétiques, passent à côté. Les brouilleurs à ultrasons, efficaces contre les micros laser, n'ont aucun effet non plus.