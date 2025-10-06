L'astuce ne repose pas sur un micro matériel caché, mais sur la sensibilité extrême des capteurs optiques modernes. Ces derniers, conçus pour détecter les moindres mouvements sur une surface, sont si précis qu'ils peuvent aussi percevoir les vibrations infinitésimales provoquées par la voix humaine sur un bureau. Une conversation à proximité fait ainsi vibrer la table, et la souris, posée dessus, enregistre ces secousses comme une série de micro-déplacements.

Pour transformer ce flot de données brutes en son intelligible, les chercheurs ont mis au point une chaîne de traitement logicielle. À l'aide de modèles d'intelligence artificielle, ils parviennent à nettoyer le signal, à le réorganiser et à reconstruire une piste audio. Les tests en laboratoire, menés avec des souris de jeu dotées de capteurs à haute résolution (DPI) et d'une fréquence de communication élevée, ont permis de reconnaître des mots avec une précision notable.