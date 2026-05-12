Via Africa voit long, très long. Le câble prendra racine en Europe, au Royaume-Uni, en France et au Portugal, avant de plonger sous l'Atlantique pour remonter progressivement le long de la côte africaine. Il fera escale aux îles Canaries, en Mauritanie, au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire et au Nigeria, via des points d'atterrissement. Il s'agit d'endroits où le câble sous-marin rejoint la terre ferme pour se connecter aux réseaux locaux. Puis le câble finira sa route en Afrique du Sud. Des prolongements plus au sud sont déjà envisagés pour suivre la croissance des besoins.