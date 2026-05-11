Il y a bien un dernier argument avancé par les conseils de la chanteuse de 30 ans, détentrice de trois Grammy Awards. En utilisant son image sans accord, Samsung aurait brouillé le message que Dua Lipa envoie à son public. La chanteuse choisit en effet les marques avec lesquelles elle associe son nom. Donc, en la faisant apparaître sur ses téléviseurs sans permission, Samsung aurait semé la confusion dans l'esprit des consommateurs sur ses véritables partenariats commerciaux. Ce sera au juge de décider si la firme a fauté, et combien Dua Lipa mérite en réparation. Affaire à suivre !