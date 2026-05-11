Dua Lipa poursuit Samsung en justice et lui réclame au moins 15 millions de dollars. La chanteuse accuse le géant sud-coréen d'avoir exploité son image sans autorisation pour commercialiser ses téléviseurs.
Samsung aurait apposé une photo de Dua Lipa sur les emballages de ses téléviseurs vendus en magasin, sans jamais obtenir son accord. L'artiste britannique, qui détient l'intégralité des droits sur ce cliché, accuse le fabricant de violation du droit d'auteur, du droit des marques et d'atteinte à ses droits à la publicité. La firme sud-coréenne, de son côté, refuse de commenter l'affaire, comme le révèle l'agence Reuters ce lundi 11 mai 2026.
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Dua Lipa attaque Samsung et réclame 15 millions après avoir vu sa photo sur des téléviseurs en vente libre
La photo en question s'intitule « Dua Lipa - Backstage at Austin City Limits, 2024 ». Samsung l'aurait apposée sur la face avant des emballages carton de ses téléviseurs en magasin, comme si la star cautionnait le produit et la démarche, du point de vue des consommateurs en tout cas. Sauf que Dua Lipa est l'unique propriétaire de cette image, et qu'elle n'a jamais donné son accord.
La plainte de la chanteuse repose sur trois accusations. D'abord, il y a la violation du droit d'auteur. La photo appartient à Dua Lipa, et Samsung l'aurait reproduite sans autorisation. Ensuite, nous avons la violation du droit des marques. Et enfin, l'atteinte aux droits à la publicité, autrement dit, le droit de décider soi-même si et comment son image peut être utilisée à des fins commerciales. En collant sa photo sur ses produits, Samsung aurait laissé croire au public que la chanteuse soutenait ses téléviseurs.
Interrogé, le mastodonte de l'électronique, Samsung, s'est contenté d'une réponse lapidaire, en indiquant qu'il lui est impossible de commenter une affaire en cours. Les avocats de Dua Lipa n'ont pas non plus souhaité s'exprimer. Pour l'heure, on sait que la chanteuse réclame à son adversaire au minimum 15 millions de dollars de dommages et intérêts.
Les réseaux sociaux comme pièce à conviction contre Samsung
Dans le détail, Dua Lipa affirme avoir découvert l'utilisation non autorisée de son image en juin 2025 et avoir aussitôt exigé de Samsung qu'il retire sa photo. L'entreprise a refusé, et ce, à plusieurs reprises. La chanteuse, qui a perdu patience, a finalement saisi un tribunal fédéral californien.
Pour appuyer leur dossier, ses avocats ont produit des captures d'écran de réseaux sociaux. L'une d'elles révèle un commentaire assez révélateur, sur lequel un fan écrit vouloir acheter le téléviseur « juste parce que Dua est dessus ». Difficile de mieux illustrer l'influence commerciale non consentie.
Il y a bien un dernier argument avancé par les conseils de la chanteuse de 30 ans, détentrice de trois Grammy Awards. En utilisant son image sans accord, Samsung aurait brouillé le message que Dua Lipa envoie à son public. La chanteuse choisit en effet les marques avec lesquelles elle associe son nom. Donc, en la faisant apparaître sur ses téléviseurs sans permission, Samsung aurait semé la confusion dans l'esprit des consommateurs sur ses véritables partenariats commerciaux. Ce sera au juge de décider si la firme a fauté, et combien Dua Lipa mérite en réparation. Affaire à suivre !