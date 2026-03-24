L'affaire remonte au printemps 2022, lorsque les nouveaux propriétaires des Galaxy S22 découvrent une anomalie troublante. Leurs téléphones, vendus comme des concentrés de puissance, peinent à faire tourner correctement des jeux pourtant compatibles. Des utilisateurs fouillent dans le code et mettent la main sur le coupable : un logiciel baptisé Game Optimizing Service, installé par défaut sur plus de 10 000 applications.

Ce programme réduit drastiquement les performances du processeur et de la carte graphique pour limiter la chauffe. Le plus embarrassant pour Samsung : ce bridage ne s'applique pas aux logiciels de mesure comme 3DMark ou Geekbench. Résultat, les tests affichent d'excellents scores théoriques, tandis que l'expérience réelle des utilisateurs s'avère décevante.