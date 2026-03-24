Quatre ans après le lancement des Galaxy S22, la justice sud-coréenne vient de trancher en faveur des utilisateurs mécontents. La cour de Séoul a ordonné au géant coréen de verser des compensations financières aux plaignants qui dénonçaient une publicité mensongère sur les capacités réelles de leurs appareils.
L'affaire remonte au printemps 2022, lorsque les nouveaux propriétaires des Galaxy S22 découvrent une anomalie troublante. Leurs téléphones, vendus comme des concentrés de puissance, peinent à faire tourner correctement des jeux pourtant compatibles. Des utilisateurs fouillent dans le code et mettent la main sur le coupable : un logiciel baptisé Game Optimizing Service, installé par défaut sur plus de 10 000 applications.
Ce programme réduit drastiquement les performances du processeur et de la carte graphique pour limiter la chauffe. Le plus embarrassant pour Samsung : ce bridage ne s'applique pas aux logiciels de mesure comme 3DMark ou Geekbench. Résultat, les tests affichent d'excellents scores théoriques, tandis que l'expérience réelle des utilisateurs s'avère décevante.
Galaxy S22 : une plainte collective contre Samsung pour publicité trompeuse
Face à ce qu'ils considèrent comme une tromperie, 1 882 consommateurs sud-coréens décident de porter l'affaire en justice. Leur grief principal : la communication commerciale du fabricant à l'égard de sa gamme de smartphones Galaxy S22 ne reflète pas la réalité. Chaque plaignant réclame 300 000 wons, soit environ 200 dollars. Le tribunal de Séoul reconnaît dans un premier temps que les arguments publicitaires manquent d'honnêteté et ont pu induire les acheteurs en erreur.
Toutefois, les juges refusent d'accorder la moindre indemnisation. Les plaignants, déterminés à obtenir réparation, font appel de cette décision. Les audiences se tiennent en décembre 2025, soit près de quatre ans après le début de la procédure.
Une décision de justice après quatre ans de procédure
La justice tente alors une solution à l'amiable en proposant une médiation entre les deux parties. Trois sessions de négociation se succèdent sans qu'aucun accord n'émerge. Devant cette impasse, la cour de Séoul tranche et impose sa décision finale : Samsung devra verser une compensation aux utilisateurs du Galaxy S22 qui ont participé au recours. Le montant exact de l'indemnisation par personne n'a pas été communiqué publiquement, mais le tribunal a validé le principe d'un dédommagement financier. Cette issue met fin à un contentieux qui aura quand même duré quatre années complètes.
Vous l'aurez compris, l’affaire GOS s’achève donc sur une décision favorable aux consommateurs sud-coréens. Samsung devra désormais indemniser les utilisateurs concernés, conformément à la décision de justice. Comme quoi, la patience des plaignants aura fini par porter ses fruits.