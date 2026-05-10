Foire aux questions

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Quelle est la différence entre OVNI et UAP (phénomènes aériens non identifiés) ?

OVNI désigne un « objet volant non identifié », un terme historiquement associé à l’idée d’un engin, parfois avec une connotation extraterrestre. UAP (Unidentified Aerial Phenomena) élargit le cadre : il peut s’agir d’un objet, d’un phénomène lumineux, d’un écho radar ou d’un événement atmosphérique difficile à classer. Cette terminologie est privilégiée par les administrations et armées, car elle évite d’induire une cause particulière et se concentre sur l’observation. En pratique, un UAP peut finir expliqué (ballon, drone, artefact de capteur) ou rester non attribué faute de données.

Que signifie « déclassification » pour des documents sur les OVNI/UAP aux États-Unis ?

La déclassification est un processus officiel par lequel une information auparavant protégée (secret défense, renseignement, sources et méthodes) devient consultable par le public. Elle ne consiste pas forcément à publier « tout » : des passages peuvent rester masqués (caviardés) pour protéger des capacités militaires, des capteurs, des lieux, des identités ou des partenariats. Le contenu rendu public peut donc être incomplet ou sortir de son contexte opérationnel, ce qui limite parfois l’interprétation. Une déclassification indique surtout que l’État estime que le risque lié à la divulgation est acceptable, pas que l’information prouve une origine ou une technologie particulière.

Pourquoi les images d’UAP publiées sont-elles souvent floues ou difficiles à interpréter ?

Beaucoup d’images proviennent de capteurs conçus pour la détection et le suivi (caméras infrarouges, systèmes embarqués, longues focales), pas pour produire des photos « nettes » grand public. La compression vidéo, les faibles niveaux de lumière, la distance et les réglages automatiques (mise au point, exposition) peuvent transformer un objet banal en forme ambiguë. Il faut aussi compter les artefacts : reflets, bruit numérique, sur/sous-exposition, ou erreurs de parallaxe liées au mouvement de l’avion et à la stabilisation. Sans métadonnées complètes (distance, angle, vitesse, paramètres du capteur, corrélation radar), une image seule permet rarement de conclure de façon robuste.