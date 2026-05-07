Google marche de plus en plus sur les platebandes d’Apple : après les Pixel 10 et 9, les Pixel 8 devraient eux aussi pouvoir bientôt prendre en charge AirDrop.
En novembre 2025, Google avait surpris son monde en annonçant que son outil de partage de fichiers Quick Share était capable de communiquer avec AirDrop, la technologie d’Apple. Le tour de force concernait à l’époque uniquement les modèles Pixel 10. En février 2026, l’interopérabilité a été étendue aux Pixel 9. Google avait alors affirmé que son objectif était d’étendre la fonctionnalité à l’ensemble de l’écosystème Android.
La société préparerait en ce moment même l’arrivée d’AirDrop sur de nouveaux smartphones : les Pixel 8.
La compatibilité AirDrop, en préparation sur les Pixel 8
Afin de respecter les exigences du Digital Markets Act, Apple a été contraint d’ouvrir le protocole d’AirDrop aux appareils tiers et le service a fait son entrée dans le Play Store. Une information qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd : Google a, peu de temps après, mis au point une connexion directe entre AirDrop et son propre service, Quick Share.
Ce dernier est désormais capable, via une simple extension, de détecter des appareils Apple et de partager avec eux des fichiers en peer-to-peer, sans serveur intermédiaire. Une véritable révolution, qui était jusqu’alors réservée aux Pixel 10 et 9.
Alors que vivo, OPPO ou encore Samsung se sont aussi engouffrés dans la brèche, des utilisateurs ont remarqué, après avoir installé la mise à jour du mois de mai, que Quick Share Extension était désormais disponible sur leurs Pixel 8a et Pixel 8 Pro. Partagé sur Reddit, cet indice pourrait bien suggérer l’arrivée prochaine d’une compatibilité Quick Share / AirDrop sur ces appareils.
Une activation imminente ?
Quick Share Extension est la clé de voûte de l’interopérabilité entre AirDrop et Quick Share : sa présence sur les modèles Pixel 8 est un indicateur fort. Hélas, pour l’instant, les utilisateurs ne sont pas parvenus à faire fonctionner le partage de fichiers entre les deux écosystèmes : Google ne semble pas encore être prêt à l’activer.
- L’écran impeccable, alliant luminosité et fluidité
- Les excellentes capacités photographiques
- Les performances globales très solides
Les propriétaires de Pixel 8, 8a et 8 Pro vont donc devoir patienter un peu pour profiter de la compatibilité avec AirDrop. Lorsque la fonctionnalité sera enfin disponible, il faudra l’activer dans les paramètres de l’appareil et redémarrer le téléphone pour l’utiliser.