En novembre 2025, Google avait surpris son monde en annonçant que son outil de partage de fichiers Quick Share était capable de communiquer avec AirDrop, la technologie d’Apple. Le tour de force concernait à l’époque uniquement les modèles Pixel 10. En février 2026, l’interopérabilité a été étendue aux Pixel 9. Google avait alors affirmé que son objectif était d’étendre la fonctionnalité à l’ensemble de l’écosystème Android.