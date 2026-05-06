Pendant quelques jours, les utilisateurs de Mac ont pu croire que Notepad++ arrivait enfin officiellement sur macOS. L’emballement aura néanmoins été de courte durée : Don Ho, son créateur, assure n’avoir jamais donné son feu vert à cette version.
Notepad++ existe depuis 2003 et n’a jamais quitté l’écosystème Windows. Né comme une version enrichie du Bloc-notes de Microsoft (avec numérotation des lignes, coloration syntaxique et bien d’autres fonctions), le programme reste développé et maintenu par Don Ho, son auteur initial. Les versions anciennes fonctionnaient même sur Windows 95, tandis que la mouture actuelle supporte encore Windows 7. L’apparition soudaine d’une version macOS baptisée Notepad++ for Mac a donc surpris, d’autant qu’elle circulait comme s’il s’agissait d’un portage officiel. Ho l’a appris comme tout le monde, et sa réaction ne s’est pas fait attendre.
Une utilisation non autorisée de la marque Notepad++ qui ne fait pas la joie de son créateur
Le créateur accuse Andrey Letov, responsable du portage Mac, d’exploiter le nom et le logo sans permission. Ho a publié un message sans équivoque : « Notepad++ n'a jamais publié de version macOS. Quiconque prétend le contraire surfe simplement sur la notoriété du nom ». Selon lui, cette appropriation induit en erreur les utilisateurs et les médias spécialisés, qui ont cru à une sortie officielle.
Les échanges sur GitHub révèlent qu’un contact avait bien eu lieu avant le lancement. Letov avait contacté Ho, mais ce dernier n’avait pas répondu à temps. « Le problème, c'est que l'utilisation du nom officiel Notepad++ et de son logo donne l'impression que votre projet est une version macOS officielle maintenue ou approuvée par l'équipe Notepad++, ce qui n'est pas le cas », écrit Ho dans un courriel reproduit publiquement.
Letov a d’abord résisté, arguant que son portage « étendait en réalité la marque Notepad++ sur Mac » et espérait obtenir l’autorisation de conserver le nom. Ho a refusé catégoriquement, exigeant l’arrêt immédiat de l'utilisation du nom et du logo. Quand Letov a demandé un délai de quelques semaines pour effectuer les modifications, la patience de Ho a alors atteint ses limites. Ce dernier a en effet signalé la violation de marque à Cloudflare, hébergeur du site, et a durci le ton : « Chaque jour où ce site reste actif, vous êtes en violation aggravée de la loi ».
Le faux Notepad++ pour Mac devient NextPad++
Les modifications ont commencé il y a quelques jours, bien que Letov ait d’abord prétendu agir « en coordination avec Don Ho », ce qui lui a d'ailleurs valu de nouvelles accusations de désinformation. Le projet s’appellera désormais « NextPad++ » et troquera le lézard emblématique de Notepad++ contre une grenouille. Le changement complet de nom interviendrait avec la version 1.0.6, mais la version 1.0.5 reste téléchargeable avec le branding d’origine intact. L’URL du projet n’a pas bougé non plus.
Contacté par nos confrères du site Ars Technica, Letov a confirmé que l’application et le site ont été développés en grande partie avec Claude CLI d’Anthropic, un outil de génération de code par IA. « J'utilise principalement Claude CLI avec quelques personnalisations pour faire tourner plusieurs agents », explique-t-il. Les agents IA scannent les problèmes signalés, proposent des corrections et des fonctionnalités que Letov revoit avant validation. Une approche qui soulève de toute évidence des questions sur le support à long terme du projet et la capacité du développeur à gérer les bugs ou à intégrer les futures évolutions du code source original.