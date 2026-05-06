Le créateur accuse Andrey Letov, responsable du portage Mac, d’exploiter le nom et le logo sans permission. Ho a publié un message sans équivoque : « Notepad++ n'a jamais publié de version macOS. Quiconque prétend le contraire surfe simplement sur la notoriété du nom ». Selon lui, cette appropriation induit en erreur les utilisateurs et les médias spécialisés, qui ont cru à une sortie officielle.

Les échanges sur GitHub révèlent qu’un contact avait bien eu lieu avant le lancement. Letov avait contacté Ho, mais ce dernier n’avait pas répondu à temps. « Le problème, c'est que l'utilisation du nom officiel Notepad++ et de son logo donne l'impression que votre projet est une version macOS officielle maintenue ou approuvée par l'équipe Notepad++, ce qui n'est pas le cas », écrit Ho dans un courriel reproduit publiquement.

Letov a d’abord résisté, arguant que son portage « étendait en réalité la marque Notepad++ sur Mac » et espérait obtenir l’autorisation de conserver le nom. Ho a refusé catégoriquement, exigeant l’arrêt immédiat de l'utilisation du nom et du logo. Quand Letov a demandé un délai de quelques semaines pour effectuer les modifications, la patience de Ho a alors atteint ses limites. Ce dernier a en effet signalé la violation de marque à Cloudflare, hébergeur du site, et a durci le ton : « Chaque jour où ce site reste actif, vous êtes en violation aggravée de la loi ».