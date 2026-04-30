Bonne nouvelle pour les fans de Notepad++ : après plus de 20 ans d'attente, l'éditeur de code est enfin disponible sur macOS… en version non officielle.
Suite à une attaque d'ampleur visant à détourner son module de mise à jour pour distribuer un malware, Notepad++ a récemment renforcé son infrastructure. Cet éditeur de code libre, lancé en 2003 et plebiscité par de nombreux développeurs, vient de franchir un nouveau cap : longtemps cantonné à Windows, il arrive enfin sur macOS grâce à un portage communautaire.
Notepad++ enfin disponible sur macOS grâce à un portage communautaire
Jusqu'à récemment, les utilisateurs Mac qui voulaient profiter du très populaire éditeur Notepad++ devaient passer par des couches de compatibilité telles que Wine ou CrossOver. Mais tout ceci est désormais de l'histoire ancienne car une application native pour macOS est désormais disponible, et ce, grâce aux efforts de la communauté.
Le portage, qui en est actuellement a sa version 1.0.2, a été réalisé par Andrey Letov, qui a codé le logiciel en Objective-C++ en se basant sur les API natives Cocoa de macOS. Distribué en binaire universel, l'outil est compatible sur les appareils dotés de puces Apple Silicon (M1 à M5) ou Intel, à partir de macOS 11.
Une expérience d'édition similaire à la version Windows
Le nouvel outil est basé sur le moteur Scintilla et prend en charge 137 langues. Son interface a été optimisée pour macOS : « l'interface utilisateur diffère : menus, boîtes de dialogue, sélecteurs de fichiers, raccourcis clavier et gestion des fenêtres utilisent les API Cocoa natives de macOS, ce qui garantit une intégration parfaite avec macOS », peut-on lire sur le site de l'application.
On retrouve dans cette version non-officielle l'ensemble des fonctionnalités qui ont fait le succès de Notepad++ :
- Coloration syntaxique pour 80 langages ;
- Vue fractionnée ;
- Recherche et remplacement avec expressions régulières ;
- Enregistrements de macros ;
- Ajout de plugins.
Côté sécurité, il est notamment précisé que l'app est signée avec un certificat Apple Developer ID et « notariée par Apple, qui analyse chaque build à la recherche de logiciels malveillants et émet un ticket que Gatekeeper de macOS vérifie hors ligne ». Le code source, disponible sur Github, est ouvert à tous ceux qui souhaitent l'auditer ou l'améliorer.
Si ce logiciel vous intéresse, vous pouvez le tester dès maintenant : Notepad++ pour macOS est disponible gratuitement sous licence FNU GPL.