Le portage, qui en est actuellement a sa version 1.0.2, a été réalisé par Andrey Letov, qui a codé le logiciel en Objective-C++ en se basant sur les API natives Cocoa de macOS. Distribué en binaire universel, l'outil est compatible sur les appareils dotés de puces Apple Silicon (M1 à M5) ou Intel, à partir de macOS 11.