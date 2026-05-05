Mais ces petits modèles chinois ne sont probablement pas la pépite espérée. Leur taille minuscule limite fortement l’intérêt vidéoludique, leur connectique reste à vérifier, et leur origine exacte demeure floue. Quant au prix de 35 dollars, il oublie l’essentiel : expédier un CRT depuis la Chine peut coûter bien plus cher que l’écran lui-même, sans parler des risques de casse, des frais d’importation ou de la conformité électrique.