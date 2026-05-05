On les pensait définitivement reléguées aux greniers, aux brocantes et à quelques pépites à dénicher sur des plateformes de ventes entre particuliers. Pourtant, des téléviseurs cathodiques semblent encore apparaître dans les catalogues de certains vendeurs chinois, avec un prix presque irréel : 239 yuans, soit environ 35 dollars.
Sur le papier, la trouvaille ressemble à un petit miracle pour les amateurs de vieilles consoles : un écran cathodique vendu neuf, pour le prix d’un accessoire. Dans les faits, l’affaire dit sans doute autre chose. Ces téléviseurs semblent moins annoncer le grand retour du CRT qu’illustrer une zone grise très chinoise, où des composants sortis d’entrepôts oubliés reprennent vie dans des produits à l’identité difficile à cerner.
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Des CRT "neufs", vraiment ?
L’affaire est partie de Reddit, où un utilisateur a repéré des petits téléviseurs CRT vendus par une marque chinoise baptisée Goodwill. Le modèle le plus commenté affiche une diagonale de seulement 5,7 pouces, un format qui évoque davantage un moniteur de vidéosurveillance qu’une TV de salon taillée pour une Super Nintendo ou une PlayStation.
Contacté par l’internaute, le vendeur aurait indiqué que ces écrans étaient bien "en production". C’est précisément là que le mystère commence. Car produire un téléviseur aujourd’hui ne signifie pas forcément produire un tube cathodique neuf. L’hypothèse la plus crédible est celle de vieux tubes jamais utilisés, issus de stocks dormants, puis remontés dans de nouvelles coques ou intégrés à des châssis récents.
Autrement dit, il ne faudrait probablement pas y voir la renaissance du CRT, mais plutôt la réapparition d’un composant ancien dans un nouvel emballage. Une sorte de technologie morte-vivante : plus vraiment fabriquée, pas totalement disparue.
Le rêve rétro face à la réalité
Si le sujet intrigue autant, c’est parce que les CRT n’ont jamais complètement quitté le cœur des joueurs rétro. Les consoles des années 80, 90 et du début des années 2000 ont été pensées pour ces écrans : image plus douce, scanlines naturelles, très faible latence, rendu analogique capable de masquer certains artifices graphiques aujourd’hui trop visibles sur LCD ou OLED.
Mais ces petits modèles chinois ne sont probablement pas la pépite espérée. Leur taille minuscule limite fortement l’intérêt vidéoludique, leur connectique reste à vérifier, et leur origine exacte demeure floue. Quant au prix de 35 dollars, il oublie l’essentiel : expédier un CRT depuis la Chine peut coûter bien plus cher que l’écran lui-même, sans parler des risques de casse, des frais d’importation ou de la conformité électrique.
Le plus intéressant, finalement, n’est pas tant le produit que ce qu’il raconte. Le CRT est mort commercialement, mais il continue de susciter assez de désir pour refaire surface ponctuellement. Pour les rétrogamers, la meilleure piste reste sans doute moins exotique : un bon vieux téléviseur cathodique trouvé localement, avant que ces dinosaures technologiques ne deviennent, eux aussi, des pièces de collection.