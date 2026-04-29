Microsoft refond les sessions de concentration de l'Horloge avec un nouveau design, de la musique, des connexions e-learning et des références à l'IA. Pas mal pour une app que personne ne soupçonnait d'avoir des ambitions.
De toutes les applications livrées avec Windows 11, l'Horloge est probablement celle qu'on ouvre le moins consciemment. On la croise en passant par le Centre de notifications pour lancer un minuteur de concentration, sans vraiment lui prêter attention. WindowsLatest a pourtant mis la main sur une version de travail qui change sensiblement la donne, comme le détaille le site dans un article publié ce 29 avril.
Une refonte qui dépasse le simple lifting
La nouvelle mouture des Focus Sessions abandonne l'interface austère qu'on connaissait depuis 2021. Coins arrondis plus généreux, mise en page aérée, options de personnalisation qui n'existaient pas : image de fond, lecteur musical intégré avec réglage du volume (indépendant de toute session active), et un bouton dont la fonction reste encore mystérieuse dans la version testée.
Côté paramétrage, la liste s'allonge. Durées de session et de pause ajustables, sons de fin configurables (trois options pour l'instant, avec un bandeau « Coming soon » pour la suite), et surtout une section « Assignments » qui permettrait de connecter des plateformes d'e-learning comme Canvas ou Moodle. L'idée serait de synchroniser les tâches et les délais de cours directement dans le minuteur de concentration. L'Horloge deviendrait ainsi un compagnon de révision, ce qui n'était clairement pas dans sa fiche de poste initiale.
Des traces d'IA dans le code, mais beaucoup de conditionnel
C'est le développeur Gustave Monce qui a repéré les références les plus intrigantes. La version de test contient une page dédiée au NPU (le processeur neuronal embarqué dans les PC Copilot+), pour l'instant cantonnée au débogage. Plusieurs fonctions portent des noms évocateurs : un « Focus Score » qui évaluerait la qualité de vos sessions, une pause automatique déclenchée quand la concentration faiblit, et des suggestions d'étapes assistées par IA.
Tout cela reste au conditionnel, et pour cause. La plupart de ces options sont inactives dans la version examinée par WindowsLatest, qui est la seule source disponible à ce stade. Aucune confirmation officielle de Microsoft n'accompagne ces trouvailles. Le Focus Score pourrait très bien disparaître avant la version finale, tout comme la page NPU pourrait n'être qu'un vestige de test interne.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces
Ce qui est certain, en revanche, c'est que Microsoft investit dans une app que tout le monde avait rangée au rayon des meubles. Les Focus Sessions actuelles font déjà le travail pour qui cherche un minuteur Pomodoro couplé au mode Ne pas déranger. La nouvelle version promet d'aller plus loin, avec ou sans IA. Reste à savoir si l'Horloge de Windows 11 finira par devenir l'app de productivité que personne n'avait demandée, mais que tout le monde utilisera.