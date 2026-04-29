Des traces d'IA dans le code, mais beaucoup de conditionnel

C'est le développeur Gustave Monce qui a repéré les références les plus intrigantes. La version de test contient une page dédiée au NPU (le processeur neuronal embarqué dans les PC Copilot+), pour l'instant cantonnée au débogage. Plusieurs fonctions portent des noms évocateurs : un « Focus Score » qui évaluerait la qualité de vos sessions, une pause automatique déclenchée quand la concentration faiblit, et des suggestions d'étapes assistées par IA.

Tout cela reste au conditionnel, et pour cause. La plupart de ces options sont inactives dans la version examinée par WindowsLatest, qui est la seule source disponible à ce stade. Aucune confirmation officielle de Microsoft n'accompagne ces trouvailles. Le Focus Score pourrait très bien disparaître avant la version finale, tout comme la page NPU pourrait n'être qu'un vestige de test interne.