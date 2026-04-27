Ce n'est pas une idée totalement nouvelle pour Disney. Sur l'attraction Dinosaur, à Animal Kingdom, des caméras avaient déjà été fixées directement sur les véhicules, permettant aux Cast Members (les employés des parcs) de visualiser l'ensemble des passagers depuis leur poste de commande, sans avoir à se déplacer. Mais ces caméras n'étaient qu'un outil d'aide visuelle, car les agents effectuaient quand même une vérification physique et demandaient aux visiteurs de tirer sur la fameuse étiquette jaune de leur barre de maintien pour confirmer qu'elle était bien verrouillée. Vous noterez, pour l'anecdote, que cette attraction est définitivement fermée depuis plusieurs semaines. Elle sera remplacée par une attraction Indiana Jones.