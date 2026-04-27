Le marché de l'électricité est structuré d'une façon particulière, qui peut donner naissance à une situation paradoxale. Il est en effet abondé par des producteurs qui, pour une grande partie, ne peuvent pas s'adapter à la fluctuation de la demande. Les centrales nucléaires mais aussi celle à gaz ou charbon sont telles qu'il coûte très cher de les arrêter et de les redémarrer, contrairement aux énergies renouvelables (éolien, solaire...).

Elles ne peuvent donc s'adapter aux fluctuations de la demande, et ce, surtout qu'en plus, les trois quarts des prix de l'électricité sont déjà établis à l'avance à travers des contrats à long terme, seul un quart répondant aux prix du marché (dit prix « spot »). Résultat, l'offre est rigide, et quand la demande est en recul, il est plus rationnel économiquement pour les producteurs d'électricité de vendre à perte plutôt que de s'adapter.

Le problème, c'est que ces prix négatifs, qui étaient exceptionnels avant 2020, tendent à représenter un phénomène en croissance ces dernières années. Comme l'indique RTE, les prix spots négatifs ont ainsi représenté 147 heures en 2023, pour ensuite sauter à 361 heures en 2024.