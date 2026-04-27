Depuis plusieurs années maintenant, Samsung pousse le QD-OLED comme une alternative assumée au WOLED de LG. Pour autant, Samsung Display n'était pas encore en mesure de produire des dalles QD-OLED au-dela de 77 pouces !
Une situation qui va sans doute changer dans les prochains mois puisque Samsung Display, la filiale de Samsung qui produit les dalles, a fait une demande de certification à UL Solutions pour une dalle QD-OLED de 83 pouces.
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Une certification pour une mise sur le marché prochaine ?
Jusqu’ici, le QD-OLED se cantonnait aux formats de 55, 65 et 77 pouces côté téléviseurs. Au-delà, Samsung n’avait d’autre choix que de s’appuyer sur LG Display, créant au passage une situation assez floue pour les utilisateurs : une même gamme pouvait embarquer des technologies différentes selon la taille, sans que les consommateurs ne sachent vraiment à quoi ils avaient affaire. Une "loterie des dalles" que l’on évoque régulièrement pour certaines gammes, alors que d'autres gammes OLED chez Samsung sont simplement équipées de dalles LG Display pour l'ensemble des références ; à l'image, cette année, de la série S85H.
Vers une gamme enfin cohérente ?
L’apparition de ce panneau 83 pouces ne garantit pas son arrivée immédiate dans les téléviseurs Samsung, mais elle envoie un signal assez clair. D’autant que la base de données d’UL mentionne désormais des dalles QD-OLED allant de 24 à 83 pouces, preuve que la technologie est en train de s’étendre bien au-delà de ses formats initiaux, aussi bien sur le marché des moniteurs que des TV.
Pour autant, difficile de savoir quand ce 83 pouces fera réellement ses débuts. Le S95H, récemment officialisé, se limite pour l’instant à des diagonales de 55, 65 et 77 pouces en QD-OLED (et un 48 pouces en WOLED). Samsung a peut-être fait le choix de ne pas proposer de 83 pouces sur son S95H pour le moment, afin de l'intégrer plus tard dans l'année avec une dalle QD-OLED, quoique le scénario le plus crédible reste une arrivée avec la prochaine génération, probablement le S95I si Samsung conserve sa logique actuelle. Un choix qui n'a cependant pas été le même sur la série S99H, qui arrive en effet avec une dalle de 83 pouces fournie par LG Display.