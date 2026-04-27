Pour autant, difficile de savoir quand ce 83 pouces fera réellement ses débuts. Le S95H, récemment officialisé, se limite pour l’instant à des diagonales de 55, 65 et 77 pouces en QD-OLED (et un 48 pouces en WOLED). Samsung a peut-être fait le choix de ne pas proposer de 83 pouces sur son S95H pour le moment, afin de l'intégrer plus tard dans l'année avec une dalle QD-OLED, quoique le scénario le plus crédible reste une arrivée avec la prochaine génération, probablement le S95I si Samsung conserve sa logique actuelle. Un choix qui n'a cependant pas été le même sur la série S99H, qui arrive en effet avec une dalle de 83 pouces fournie par LG Display.