La molette aussi reçoit de nouveaux usages. Elle peut régler le volume dans un lecteur multimédia, faire défiler horizontalement un tableur ou changer de bureau virtuel sous Windows 10 et 11. Ce niveau de granularité dépasse largement ce que proposent les utilitaires constructeurs.

Vingt ans de développement, zéro publicité

X-Mouse Button Control existe depuis 2005. Son développeur, Phillip Gibbons, le maintient comme projet personnel, sans affiliation avec aucun fabricant de souris. L'application est gratuite, sans publicité, sans collecte de données. Elle se loge dans la zone de notification et consomme des ressources négligeables.

L'outil est compatible avec toutes les éditions de Windows depuis XP jusqu'à Windows 11, en 32 et 64 bits. PowerToys propose bien quelques fonctions liées à la souris (localisation du curseur, réticule), mais rien d'équivalent pour le remappage par application. Les deux se complètent plus qu'ils ne se concurrencent.

Une limite à connaître : l'application intercepte les messages souris standard de Windows. Elle ne gère donc que cinq boutons au maximum, quel que soit le modèle de souris utilisé. Les boutons supplémentaires gérés par des pilotes propriétaires restent hors de portée.