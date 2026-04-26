Votre souris possède des boutons que vous n'utilisez jamais. Ce petit utilitaire les transforme en raccourcis adaptés à chaque logiciel.
La plupart des souris vendues aujourd'hui embarquent au moins cinq boutons. Les deux latéraux servent par défaut à naviguer dans l'historique du navigateur (page précédente, page suivante). Point final. Le logiciel fourni par le constructeur propose rarement mieux qu'un remappage global, identique quel que soit le programme ouvert. X-Mouse Button Control pousse la logique beaucoup plus loin : chaque bouton change de fonction selon la fenêtre placée sous le curseur.
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Des profils par application, pas un réglage unique
Le principe est simple, mais l'exécution est étonnamment fine. X-Mouse Button Control détecte automatiquement l'application survolée par le pointeur, puis applique le profil correspondant. Dans un navigateur, le bouton latéral peut fermer un onglet. Dans un logiciel de montage, le même bouton déclenche un raccourci clavier. Sur le bureau Windows, il ouvre le gestionnaire de tâches. Aucune action manuelle pour basculer d'un profil à l'autre : tout se fait à la volée.
- Profils par application
- Dix couches de configuration
- Nombreuses actions disponibles
Chaque profil accepte jusqu'à dix couches de configuration superposées. Une couche pour le travail, une autre pour le jeu, une troisième pour le multimédia. Le passage d'une couche à l'autre s'effectue par raccourci clavier ou par combinaison de boutons. L'éditeur de frappes simulées permet d'associer n'importe quelle séquence de touches à un clic. Les macros et les actions temporisées (un comportement différent selon la durée d'appui) complètent l'arsenal. Le « button chording » permet aussi de combiner deux boutons pour déclencher une troisième action.
La molette aussi reçoit de nouveaux usages. Elle peut régler le volume dans un lecteur multimédia, faire défiler horizontalement un tableur ou changer de bureau virtuel sous Windows 10 et 11. Ce niveau de granularité dépasse largement ce que proposent les utilitaires constructeurs.
Vingt ans de développement, zéro publicité
X-Mouse Button Control existe depuis 2005. Son développeur, Phillip Gibbons, le maintient comme projet personnel, sans affiliation avec aucun fabricant de souris. L'application est gratuite, sans publicité, sans collecte de données. Elle se loge dans la zone de notification et consomme des ressources négligeables.
L'outil est compatible avec toutes les éditions de Windows depuis XP jusqu'à Windows 11, en 32 et 64 bits. PowerToys propose bien quelques fonctions liées à la souris (localisation du curseur, réticule), mais rien d'équivalent pour le remappage par application. Les deux se complètent plus qu'ils ne se concurrencent.
Une limite à connaître : l'application intercepte les messages souris standard de Windows. Elle ne gère donc que cinq boutons au maximum, quel que soit le modèle de souris utilisé. Les boutons supplémentaires gérés par des pilotes propriétaires restent hors de portée.
- Profils par application
- Dix couches de configuration
- Nombreuses actions disponibles