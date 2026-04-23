On vous accusera de venir d'une autre planète si vous nous dites que vous n'avez encore jamais croisé de QR code. On les retrouve un peu partout aujourd'hui : au restaurant, dans les colis, sur une box internet, à la télévision, sur les parcmètres, suivez mon regard, car c'est précisément ce dernier cas qui attire les escrocs. En France, 15 % des personnes qui ont scanné un QR code ces derniers mois ont atterri sur un site suspect ou dangereux, c'est ce qu'on appelle le quishing. C'est beaucoup alors pour contrer cette menace qui s'installe discrètement mais sûrement dans le quotidien, McAfee a décidé de sortir un outil dédié, officialisé ce jeudi 23 avril 2026, en posant quelques chiffres sur la table.