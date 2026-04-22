La promesse gaming semble ici reposer davantage sur l’habillage que sur de véritables performances techniques. Les modes audio restent classiques et la puissance limitée ne permettra pas de couvrir autre chose qu’un espace restreint. En revanche, pour remplacer les haut-parleurs d’un écran ou d’un PC portable, la proposition peut faire sens.



L’intérêt principal de cette barre réside donc ailleurs, dans sa capacité à s’intégrer visuellement dans un setup et à offrir une touche de personnalisation rarement vue à ce niveau de prix. À condition d’accepter ses compromis, la Huazai Melo Bar apparaît finalement comme un produit cohérent, mais clairement orienté vers ceux qui privilégient le style à la performance.