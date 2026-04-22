Edifier tente une nouvelle incursion dans l’univers gaming avec un produit pour le moins atypique.
Baptisée Huazai Melo Bar, cette barre de son Bluetooth, pour l’instant réservée au marché chinois, mise autant sur son esthétique que sur ses fonctionnalités. Affichée à seulement 329 yuans (environ 41 €), elle intrigue autant qu’elle questionne sur ses ambitions réelles.
Une barre de son pensée pour le setup gaming
Dès le premier regard, la Huazai Melo Bar intrigue. RGB omniprésent, effets lumineux (15 au total) et palette de plus de 16 millions de couleurs : tous les codes du gaming sont réunis. Mais Edifier va plus loin avec une idée assez originale dans le secteur audio : un panneau frontal interchangeable. Dix designs sont proposés, permettant d’adapter visuellement la barre à son setup. L’ensemble est complété par des commandes physiques directement accessibles, pour ajuster le volume, les effets lumineux ou les modes audio. Un détail simple, mais toujours appréciable à l’usage.
Sur le plan technique, la proposition reste modeste. La barre embarque deux haut-parleurs de 52 mm pour une puissance de 5 W (10 W en pic). Trois modes sonores sont intégrés : musique, jeu et film, chacun ajustant la restitution pour privilégier ces différents types de contenus. Un micro avec réduction d’écho est également de la partie, tout comme le Bluetooth 6.0 et une connexion filaire via USB.
Un produit cohérent… mais limité
Difficile de juger cette Huazai Melo Bar sans prendre en compte son tarif. Lancé en Chine à seulement 329 yuans, soit une quarantaine d'euros, il ne s’agit évidemment pas d’une barre de son destinée à transformer l’expérience audio d’un salon. On est ici sur un produit d’appoint, pensé pour un usage de proximité, sur un bureau.
La promesse gaming semble ici reposer davantage sur l’habillage que sur de véritables performances techniques. Les modes audio restent classiques et la puissance limitée ne permettra pas de couvrir autre chose qu’un espace restreint. En revanche, pour remplacer les haut-parleurs d’un écran ou d’un PC portable, la proposition peut faire sens.
L’intérêt principal de cette barre réside donc ailleurs, dans sa capacité à s’intégrer visuellement dans un setup et à offrir une touche de personnalisation rarement vue à ce niveau de prix. À condition d’accepter ses compromis, la Huazai Melo Bar apparaît finalement comme un produit cohérent, mais clairement orienté vers ceux qui privilégient le style à la performance.