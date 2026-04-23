Après plusieurs semaines d'expérimentation, YouTube revoit la gestion de ses notifications push pour mieux coller aux usages réels des internautes. La plateforme cherche à réduire les alertes jugées inutiles, sans sacrifier l’engagement, mais cela pourrait changer la donne pour certains créateurs.
Pour lutter contre la surcharge de notifications, YouTube va introduire une nouvelle mesure ciblée, en désactivant les alertes sur mobiles provenant des chaînes que l'abonné ne regarde plus depuis un certain temps. Une façon pour la plateforme de mieux coller aux habitudes réelles des utilisateurs et d’éviter les notifications jugées inutiles, comme le relève Engadget.
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Moins de notifications YouTube, pour un meilleur ciblage
Depuis février dernier, YouTube testait sur un panel d'utilisateurs un ajustement de son système de notifications, visant à limiter le spam perçu par ceux-ci. Dans cette expérimentation, les abonnés ayant activé « Toutes les notifications », mais n’interagissant plus récemment la chaîne en question, ne recevaient plus de push, tandis que les utilisateurs actifs, eux, continuaient de recevoir les alertes normalement.
À compter d'aujourd'hui, YouTube fait évoluer plus globalement son système de notifications en se basant sur son expérimentation. Ainsi, progressivement, les utilisateurs abonnés à une chaîne ne recevront plus de notifications (de type push) sur le leur smartphone s’ils n’ont pas interagi avec celle-ci depuis un mois. Les alertes restent toutefois consultables directement dans l’application, via l’onglet notifications.
Désactiver totalement les notifications push n’est pas sans conséquence, en particulier pour les créateurs de contenus. Cela représente la perte d’un canal direct pour informer leurs abonnés de leurs nouvelles publications et projets à venir. Un manque à gagner en visibilité qui peut rapidement peser sur la portée de leurs contenus.
Un équilibre délicat entre confort utilisateur et maintien de l’engagement
En revanche, aucun changement pour les utilisateurs actifs, soit ceux qui cliquent sur les notifications et regardent régulièrement les contenus, et qui continueront de les recevoir normalement.
La plateforme entend ainsi mieux cibler l’envoi de ses alertes en fonction de l’engagement réel, et parvenir autant que possible à trouver un équilibre délicat entre confort utilisateur et maintien de l’engagement.
Autre point important à souligner, « les chaînes qui publient peu » ne sont pas concernées par cette mesure. Un choix logique selon YouTube, notamment pour ne pas pénaliser les créateurs de contenus plus longs ou occasionnels, dont les publications espacées pourraient autrement passer inaperçues.
Un point demeure toutefois relativement flou, à savoir la réactivation automatique (ou non) des notifications push en cas de reprise d’activité sur une chaîne après une période d’inactivité.
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