À compter d'aujourd'hui, YouTube fait évoluer plus globalement son système de notifications en se basant sur son expérimentation. Ainsi, progressivement, les utilisateurs abonnés à une chaîne ne recevront plus de notifications (de type push) sur le leur smartphone s’ils n’ont pas interagi avec celle-ci depuis un mois. Les alertes restent toutefois consultables directement dans l’application, via l’onglet notifications.

Désactiver totalement les notifications push n’est pas sans conséquence, en particulier pour les créateurs de contenus. Cela représente la perte d’un canal direct pour informer leurs abonnés de leurs nouvelles publications et projets à venir. Un manque à gagner en visibilité qui peut rapidement peser sur la portée de leurs contenus.