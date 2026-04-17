MOVA dévoile un nouveau robot de piscine haut de gamme qui met en avant un système à quatre propulseurs pour améliorer ses déplacements dans le bassin. La marque promet aussi une couverture de nettoyage étendue, pensée pour traiter bien plus que le seul fond de la piscine.
Le robot de piscine ne se contente plus d’aspirer le fond avant de remonter à la surface. Avec le Rover X10, MOVA cherche à monter d’un cran sur ce segment en misant à la fois sur la mobilité et sur l’étendue du nettoyage. La marque présente ici un modèle capable de traiter plusieurs zones du bassin, dont les marches, les bords et les zones peu profondes, avec une architecture reposant sur quatre propulseurs et une navigation assistée par intelligence artificielle. En bref, une débauche de technologie pour prendre soin de votre bassin.
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Quatre propulseurs pour se déplacer dans toute la piscine
Le principal argument mis en avant par MOVA concerne donc la motorisation. Le Rover X10 est présenté comme le premier robot de piscine de la marque à utiliser quatre propulseurs, avec un contrôle différentiel destiné à rendre ses mouvements plus agiles et plus précis. La marque insiste aussi sur sa capacité à se maintenir verticalement et à mieux négocier les surfaces complexes, notamment les marches et certaines zones accidentées du bassin.
Cette architecture est associée à une aspiration annoncée à 38 000 litres par heure. MOVA explique que le robot combine cette puissance avec des moteurs sans balais et un système de brosses destiné à améliorer la prise en charge des coins, des bords et des saletés plus tenaces. La promesse reste classique sur le fond, mais la marque tente ici de se différencier en reliant directement la qualité du nettoyage à la manière dont le robot se déplace dans l’eau.
Le Rover X10 mise aussi sur une autonomie importante pour un appareil de cette catégorie. MOVA annonce une batterie de 15 000 mAh et jusqu’à six heures de fonctionnement continu pour le nettoyage du fond, avec une surface maximale couverte pouvant aller jusqu’à 500 m². En clair, la marque vise les propriétaires de bassins assez vastes, pour lesquels l’endurance du robot peut devenir un critère aussi important que la qualité du nettoyage.
Un robot « 7 en 1 » qui nettoie chaque millimètre de la piscine et de la ligne d’eau
L’autre axe fort de l’annonce concerne la couverture du bassin. MOVA présente le Rover X10 comme un robot capable d’assurer un nettoyage « 7-en-1 », avec l’ambition de s’attaquer non seulement au fond, mais aussi aux marches, aux zones peu profondes, aux bords et à d’autres surfaces plus difficiles à atteindre. Le constructeur évoque également une cartographie complète de la piscine afin d’optimiser les trajets et d’éviter qu’une partie du bassin soit négligée.
Le système de brosses est à l’avenant. Le robot embarque une brosse conçue pour mieux épouser les angles et un dispositif à double rouleau censé améliorer la captation des débris flottants comme l’élimination des traces incrustées. Là encore, MOVA met en avant une approche globale : l’objectif n’est pas seulement de récupérer les feuilles ou les poussières, mais d’assurer un nettoyage plus homogène sur l’ensemble des surfaces immergées.
Le Rover X10 sera commercialisé à partir du 14 avril 2026 au prix public conseillé de 2 499 euros, avec une offre de lancement ramenant temporairement son tarif à 2 099 euros jusqu’au 27 avril.
Reste désormais à voir si cette combinaison entre quatre propulseurs, forte aspiration et couverture étendue se traduit réellement, à l’usage, par un nettoyage plus complet que celui des robots déjà installés sur ce segment premium. Mova, qui s’est fait connaître par des produits plus abordables, cible ici le secteur premium, avec en ligne de mire des concurrents comme Aiper ou Beatbot. Un sacré défi pour le challenger chinois.