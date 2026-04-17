Cette architecture est associée à une aspiration annoncée à 38 000 litres par heure. MOVA explique que le robot combine cette puissance avec des moteurs sans balais et un système de brosses destiné à améliorer la prise en charge des coins, des bords et des saletés plus tenaces. La promesse reste classique sur le fond, mais la marque tente ici de se différencier en reliant directement la qualité du nettoyage à la manière dont le robot se déplace dans l’eau.

Le Rover X10 mise aussi sur une autonomie importante pour un appareil de cette catégorie. MOVA annonce une batterie de 15 000 mAh et jusqu’à six heures de fonctionnement continu pour le nettoyage du fond, avec une surface maximale couverte pouvant aller jusqu’à 500 m². En clair, la marque vise les propriétaires de bassins assez vastes, pour lesquels l’endurance du robot peut devenir un critère aussi important que la qualité du nettoyage.