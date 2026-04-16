Aptoide, l'app store alternatif portugais, a déposé une plainte antitrust contre Google devant un tribunal fédéral américain. Une fois de plus, le géant californien est accusé de monopoliser la distribution d'applications Android et les systèmes de paiement intégrés pour étouffer toute concurrence.
Basée à Lisbonne, Aptoide se présente comme le troisième store Android au monde, avec environ 436 000 applications dans son catalogue et plus de 200 millions d'utilisateurs annuels recensés en 2024. La plainte, déposée devant le tribunal du district nord de Californie à San Francisco, réclame une injonction pour mettre fin aux pratiques dénoncées, ainsi que des dommages et intérêts.
Comment Google verrouille son Play Store
Selon la plainte, rapportée par Reuters, Google maintient ce qu'Aptoide décrit comme un "anticompetitive chokehold", soit, une emprise anticoncurrentielle, sur l'écosystème Android. Et Google s'y prendrait de deux manières. D'une part, au niveau de la distribution, Google aurait signé des accords avec des fabricants de téléphones et préinstalle le Play Store en position centrale sur les appareils Android. De fait, cela rend l'accès aux stores alternatifs délibérément difficile. Concrètement, il est bien plus compliqué d'installer une application depuis Aptoide puisque cela nécessite de l'avoir installé en premier lieu.
Le second levier porte sur la facturation intégrée, appelée "in-app billing". Lorsqu'un utilisateur achète un contenu numérique ou souscrit à un abonnement dans une application Android, Google impose son propre système de paiement sur le Play Store et prélève une commission au passage. Aptoide affirme proposer des commissions moins élevées que Google aux développeurs d'applications. Mais surtout Google aurait noué des accords privilégiés avec les grands éditeurs de jeux et de contenus, les maintenant liés au Play Store et hors de portée des stores alternatifs. Le cumul de ces deux pratiques constituerait, selon la plainte, une violation des lois antitrust américaines.
Le plaignant s'appuie sur les conclusions du procès Epic Games, dans lequel un jury avait jugé en 2023 que Google avait illégalement étouffé la concurrence sur les stores Android. En novembre 2025, Google a conclu un accord pour solder ce contentieux, en s'engageant à apporter des modifications à Android et à son app store. Aptoide considère que ces ajustements restent insuffisants pour rétablir une vraie concurrence, et que son activité continue d'en subir les conséquences directes.
Ce n'est pas la première fois qu'Aptoide engage une procédure contre Google. En 2014, l'entreprise avait déjà saisi les autorités antitrust de l'Union européenne pour des griefs similaires. Nous rapportions qu'en 2018, Play Protect, l'antivirus embarqué dans Android, avait commencé à signaler Aptoide comme une app dangereuse. Les utilisateurs étaient invités à désinstaller l'app store alternatif. La société a alors perdu 20% de sa base d'utilisateurs. La justice portugaise avait donné raison à Aptoide, mais Google n'avait pas appliqué le jugement. Rappelons au passage que Google en appel depuis janvier 2026 d'une condamnation pour monopole illégal sur son moteur de recherche, prononcée en août 2024 par un juge fédéral américain.