Selon la plainte, rapportée par Reuters, Google maintient ce qu'Aptoide décrit comme un "anticompetitive chokehold", soit, une emprise anticoncurrentielle, sur l'écosystème Android. Et Google s'y prendrait de deux manières. D'une part, au niveau de la distribution, Google aurait signé des accords avec des fabricants de téléphones et préinstalle le Play Store en position centrale sur les appareils Android. De fait, cela rend l'accès aux stores alternatifs délibérément difficile. Concrètement, il est bien plus compliqué d'installer une application depuis Aptoide puisque cela nécessite de l'avoir installé en premier lieu.

Le second levier porte sur la facturation intégrée, appelée "in-app billing". Lorsqu'un utilisateur achète un contenu numérique ou souscrit à un abonnement dans une application Android, Google impose son propre système de paiement sur le Play Store et prélève une commission au passage. Aptoide affirme proposer des commissions moins élevées que Google aux développeurs d'applications. Mais surtout Google aurait noué des accords privilégiés avec les grands éditeurs de jeux et de contenus, les maintenant liés au Play Store et hors de portée des stores alternatifs. Le cumul de ces deux pratiques constituerait, selon la plainte, une violation des lois antitrust américaines.