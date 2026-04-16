Blackmagic change de braquet en faisant de son logiciel de montage une plateforme aussi à l’aise avec la photo qu’avec la vidéo. Avec DaVinci Resolve 21, désormais en bêta publique, l’éditeur ajoute des outils de retouche qui lorgnent clairement du côté des solutions dédiées.
Blackmagic ne se contente plus de la vidéo. Avec DaVinci Resolve 21, le logiciel s’ouvre à la photo grâce à une page entièrement repensée pour traiter des fichiers RAW avec des outils proches de ceux de Lightroom et Photoshop. L’éditeur australien réunit dorénavant montage et retouche dans un seul environnement. La bêta est disponible gratuitement dès maintenant, en attendant le déploiement de la version finale.
La photo passe à la vitesse supérieure dans DaVinci Resolve
La page Photo exploite le système de nœuds qui fait la réputation du logiciel en étalonnage vidéo. Les photographes peuvent organiser leurs retouches via des nœuds en série, parallèles ou partagés, facilitant les modifications complexes ou l'application d'un rendu identique sur plusieurs clichés d'un même album. Le recadrage et le reformatage s'effectuent à la résolution et au ratio d'origine, dans un flux de travail non destructif qui préserve la qualité du fichier source.
L'interface LightBox permet de parcourir les albums avec des filtres par statut d'édition, notes par étoiles, drapeaux ou couleurs de clips. Les albums se créent automatiquement par jour de prise de vue ou modèle d'appareil. Blackmagic a même prévu l'import direct des catalogues Lightroom et la prise de vue en mode connecté pour certains boîtiers Sony et Canon compatibles, avec contrôle de l'ISO, de l'exposition et de la balance des blancs.
Côté retouche, les Resolve FX et les plug-ins Open FX sont de la partie, accompagnés des LUTs. L'AI Magic Mask isole objets et personnes en un clic, tandis que des outils de sélection manuelle affinent les éditions locales. L'AI UltraSharpen monte en résolution photos et vidéos de faible qualité.
DaVinci Resolve 21 booste ses outils vidéo avec l’intelligence artificielle
Les fonctions vidéo bénéficient elles aussi d'un traitement de faveur avec cette mise à jour. IntelliSearch fouille désormais les clips pour y dénicher des objets, des mots-clés de dialogue ou des personnes spécifiques. L'AI CineFocus simule profondeur de champ et effets de mise au point progressive avec réglages d'ouverture, plage focale et points-clés.
La génération vocale à partir de texte ou d'échantillons enregistrés fait également son apparition. S'y ajoutent l'AI Face Age Transformer pour vieillir ou rajeunir les visages, l'AI Face Reshaper pour modifier les traits, l'AI Blemish Removal qui efface les imperfections, et l'AI Motion Deblur qui récupère les séquences floues. L'AI UltraSharpen gagne en précision pour traiter les images légèrement hors foyer ou de qualité médiocre.
DaVinci Resolve 21 est disponible en bêta publique gratuite dès maintenant. Une version gratuite est prévue, tandis que l'édition Studio coûte 255 euros en achat unique.