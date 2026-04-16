La page Photo exploite le système de nœuds qui fait la réputation du logiciel en étalonnage vidéo. Les photographes peuvent organiser leurs retouches via des nœuds en série, parallèles ou partagés, facilitant les modifications complexes ou l'application d'un rendu identique sur plusieurs clichés d'un même album. Le recadrage et le reformatage s'effectuent à la résolution et au ratio d'origine, dans un flux de travail non destructif qui préserve la qualité du fichier source.

L'interface LightBox permet de parcourir les albums avec des filtres par statut d'édition, notes par étoiles, drapeaux ou couleurs de clips. Les albums se créent automatiquement par jour de prise de vue ou modèle d'appareil. Blackmagic a même prévu l'import direct des catalogues Lightroom et la prise de vue en mode connecté pour certains boîtiers Sony et Canon compatibles, avec contrôle de l'ISO, de l'exposition et de la balance des blancs.

Côté retouche, les Resolve FX et les plug-ins Open FX sont de la partie, accompagnés des LUTs. L'AI Magic Mask isole objets et personnes en un clic, tandis que des outils de sélection manuelle affinent les éditions locales. L'AI UltraSharpen monte en résolution photos et vidéos de faible qualité.