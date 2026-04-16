Après plusieurs mois de test limité aux États-Unis, Google déploie son application de bureau pour Windows à l'ensemble des utilisateurs anglophones dans le monde.
L'application quitte le statut expérimental de Google Labs pour s'installer directement sur PC sous Windows. Elle réunit dans une interface unique la recherche web, l'accès aux fichiers locaux et aux documents stockés sur Google Drive, ainsi que le lancement d'applications installées sur la machine.
Un raccourci clavier pour centraliser recherche locale et web
Plutôt que de s'ouvrir comme une fenêtre classique, l'application fonctionne via un raccourci clavier : Alt + Space. Une barre de recherche flottante superposée à l'écran, apparaît sans interrompre l'activité en cours. Il est ainsi possible d'effectuer une recherche web, de localiser un fichier sur son disque dur, de retrouver un document Google Drive ou de lancer une application, sans ouvrir un navigateur. Ce launcher continue de fonctionner en arrière-plan même lorsqu'il est fermé, logé dans la barre des tâches Windows.
Les résultats s'affichent désormais en priorité via "AI Mode", un module de réponse alimenté par l'intelligence artificielle, lequel génère des réponses synthétiques accompagnées de liens vers des sources web. C'est un changement par rapport à la version expérimentale, laquelle présentait d'abord les résultats classiques de Google Search avant de proposer l'IA comme option secondaire. Les autres modes de recherche restent accessibles depuis cette même interface.
L'application embarque également la vision artificielle de Google Lens. En pratique, il suffit de sélectionner un élément affiché à l'écran - une image, du texte dans un document ouvert, un extrait de page web - pour le traduire, l'identifier ou obtenir des informations complémentaires. L'utilisateur souhaitant livrer toujours plus de données personnelles au géant californien peut aussi partager une fenêtre précise ou la totalité de son écran pour poser des questions contextuelles sur ce qui s'y affiche.
Initialement cette variante de Spotlight ou RayCast a été lancée au stade expérimental en septembre 2025 via Google Labs. La version stable corrige un problème rencontré lors des tests empêchant les utilisateur de recevoir les mises à jour. Notons que l'application reste encore pour l'instant disponible uniquement en anglais.