Plutôt que de s'ouvrir comme une fenêtre classique, l'application fonctionne via un raccourci clavier : Alt + Space. Une barre de recherche flottante superposée à l'écran, apparaît sans interrompre l'activité en cours. Il est ainsi possible d'effectuer une recherche web, de localiser un fichier sur son disque dur, de retrouver un document Google Drive ou de lancer une application, sans ouvrir un navigateur. Ce launcher continue de fonctionner en arrière-plan même lorsqu'il est fermé, logé dans la barre des tâches Windows.

Les résultats s'affichent désormais en priorité via "AI Mode", un module de réponse alimenté par l'intelligence artificielle, lequel génère des réponses synthétiques accompagnées de liens vers des sources web. C'est un changement par rapport à la version expérimentale, laquelle présentait d'abord les résultats classiques de Google Search avant de proposer l'IA comme option secondaire. Les autres modes de recherche restent accessibles depuis cette même interface.