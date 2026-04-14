Au début du mois, nous vous parlions de l'intérêt d'Amazon pour la société qui travaille dans la téléphonie par satellites Globalstar. Des négocitations étaient alors évoquées, des négociations qui ont finalement accouchées d'un résultat probant.

En effet, les deux entreprises « ont annoncé la conclusion d'un accord définitif de fusion en vertu duquel Amazon va acquérir Globalstar. » En valorisant l'action à 90 dollars, l'opération est évaluée à 11,57 milliards de dollars, et devrait être achevée en 2027, après le feu vert des régulateurs.