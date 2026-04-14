Les ambitions d'Amazon dans le spatial continuent de se matérialiser par des opérations d'ampleur. Cette fois, la société fondée par Jeff Bezos acquiert une entreprise spécialisée dans la téléphonie par satellites.
Amazon aimerait bien, dans les prochains années, pouvoir proposer un service d'internet par satellite qui puisse se mesurer à Starlink. Son service, baptisé Leo, devrait ainsi entrer en service à la mi-2026, au moment où Amazon compte avoir près de 700 satellites en orbite (au 30 juillet 2026). Mais le géant ne se contente pas des lancements, il met aussi la main sur des spécialistes du genre.
Globalstar passe dans le giron d'Amazon pour 11,57 milliards de dollars
Au début du mois, nous vous parlions de l'intérêt d'Amazon pour la société qui travaille dans la téléphonie par satellites Globalstar. Des négocitations étaient alors évoquées, des négociations qui ont finalement accouchées d'un résultat probant.
En effet, les deux entreprises « ont annoncé la conclusion d'un accord définitif de fusion en vertu duquel Amazon va acquérir Globalstar. » En valorisant l'action à 90 dollars, l'opération est évaluée à 11,57 milliards de dollars, et devrait être achevée en 2027, après le feu vert des régulateurs.
Amazon s'offre-t-il plus l'expertise de Globalstar que son réseau de satellites ?
Avec cette acquisition, Amazon récupère ainsi les satellites, les fréquences radio, mais surtout une expertise de plusieurs décennies dans le domaine de l'entreprise. Car il faut le noter, ce n'est pas avec les deux douzaines de satellites de Globalstar qu'Amazon va étoffer son réseau en orbite.
À noter qu'Apple et Amazon ont signé, en parallèle de cette acquisition, un contrat qui va permettre aux services de Globastar de continuer à assurer la fonction d'appel d'urgence par satellite des derniers iPhone. Car, pour rappel, Apple travaille à cet effet avec la société depuis 2022, et possède 20% du capital de Globalstar (acquis pour 1,5 million de dollars).