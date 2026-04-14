Le démonstrateur « Charlie », inauguré sur l'exploitation Gazéa (pionnière de la méthanisation en Bretagne), est le premier site au monde à réunir toute la chaîne en un seul endroit : le biogaz y est d'abord liquéfié sur place, puis purifié par distillation cryogénique, un procédé qui sépare le méthane du CO₂ par le froid pour obtenir deux produits distincts et valorisables. Le résultat est concret, avec une capacité de production estimée à environ 180 tonnes de bioGNL et 330 tonnes de bioCO₂ liquide par an, et les premières livraisons attendues avant la fin 2026.