BMW continue de miser sur l'hydrogène. Et ça donne naissance à un nouveau dispositif impressionnant, qui pourrait concurrencer le tout-électrique.
La plupart des grands constructeurs cherchent à trouver des alternatives aux véhicules thermiques, afin de réduire le plus possible les émissions de gaz à effets de serre. Dans ce domaine, les véhicules électriques apparaissent à cette heure comme la meilleure option. Mais il existe aussi le secteur de l'hydrogène, qui pour le moment souffre d'un déficit en compétitivité du côté des coûts. Mais des géants y croient encore, comme BMW.
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Un dispositif qui se remplit en 5 minutes, et offre 750 kilomètres d'autonomie au programme
Chez BMW, on ne ne pense pas que l'avenir soit nécessairement exclusivement réservé au tout-électrique. L'hydrogène est ainsi un domaine à continuer à explorer, comme on peut le voir avec son nouveau réservoir « intelligent », qui a été baptisé « Hydrogen Flat Storage ». Un nom qu'il doit à son architecture, faite de modules plats qui sont installés au niveau du plancher du véhicule.
Et pour comprendre à quel point ce nouveau réservoir peut changer la donne, il faut noter qu'il offre une autonomie de 750 kilomètres sur le modèle BMW iX5 Hydrogen. Tout cela, alors que son remplissage ne demande même pas 5 minutes, ce qui est franchement notable quand on compare avec les recharges pour le tout-électrique.
Un réservoir particulièrement résistant
Ce réservoir est une avancée niveau autonomie grâce à sa configuration particulière, qui donne un dispositif composé de sept réservoirs en composites. L'unité ainsi construite optimise le stockage d'hydrogène (et peut par ailleurs supporter une pression de 700 bars).
BMW n'a pas seulement travaillé pour améliorer l'autonomie du véhicule. Ce dispositif est aussi pensé pour une bonne sécurité, avec son intégration à l'intérieur de la structure du véhicule (et donc une meilleure protection dans les situations de choc), et l'utilisation de matériaux composites, afin de réduire les risques de duite.