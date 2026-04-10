Chez BMW, on ne ne pense pas que l'avenir soit nécessairement exclusivement réservé au tout-électrique. L'hydrogène est ainsi un domaine à continuer à explorer, comme on peut le voir avec son nouveau réservoir « intelligent », qui a été baptisé « Hydrogen Flat Storage ». Un nom qu'il doit à son architecture, faite de modules plats qui sont installés au niveau du plancher du véhicule.

Et pour comprendre à quel point ce nouveau réservoir peut changer la donne, il faut noter qu'il offre une autonomie de 750 kilomètres sur le modèle BMW iX5 Hydrogen. Tout cela, alors que son remplissage ne demande même pas 5 minutes, ce qui est franchement notable quand on compare avec les recharges pour le tout-électrique.