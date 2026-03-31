En l'occurrence, les ingénieurs et ex-employés de TSMC impliqués dans ce vol de secrets industriels font désormais l'objet de poursuites judiciaires.

Comme le rapporte WCCFTech, un article récent d'UDN suggère que ces derniers ont été reconnus coupables d'avoir effectivement enfreint le « National Security Act ». Un angle que la justice taïwanaise est autorisée à investir depuis 2022 lorsque la question des semi-conducteurs, hautement stratégique pour le pays, est soulevée. Le ministère public taïwanais réclame ainsi jusqu'à 14 ans d'emprisonnement pour au moins un des ingénieurs concernés.