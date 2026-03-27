Vous avez du mal à rester concentré ? Plusieurs usages du mode « Ne pas déranger » sont, hélas, encore méconnus. On vous les présente dans cet article.
Les smartphones servent à tout et c’est bien ça le problème : on est toujours tenté de les consulter et cela peut fortement impacter notre productivité. Le mode « Ne pas déranger » a pourtant été conçu pour nous aider à reprendre le contrôle, mais il reste sous-exploité. Alors que Google s’apprête à étendre sa synchronisation sur de multiples appareils, nous avons voulu mettre à l’honneur cet outil qui fourmille d’options utiles. Voici 4 déclinaisons de ce mode à découvrir dès maintenant si vous voulez éviter d’être dérangé toutes les deux minutes par votre portable.
1. Dites « Chut » à votre portable
Saviez-vous qu’il était possible en retournant votre portable de couper net le son de vos notifications ? Allez dans les paramètres de votre portable, cliquez sur « Modes » > « Créez votre propre mode » > « Activer le mode Chut » et activez l’option visible à l’écran. Retournez votre portable, face contre une table ou tout autre support. Une légère vibration vous indiquera que le portable est en mode Chut et vous pourrez dire adieu aux distractions sonores.
2. Roulez tranquille
On connaît tous le mode « Ne pas déranger » classique mais il existe des variantes très pratiques. L’utilisation du smartphone au volant est illégale et pour vous éviter des amendes gratinées, le mieux est d’éviter les tentations : en utilisant le mode « En voiture », Android saura quand vous roulez et se tiendra tranquille. Pour l’activer, c’est tout simple : repartez dans « Paramètres » > « Modes » et cliquez sur « En voiture ». Vous pourrez notamment préciser quelles apps ou personnes peuvent vous interrompre.
3. Soyez plus efficace au travail
Le bureau n’est pas le bon lieu pour doom-scroller sur les réseaux sociaux ou jouer à des jeux vidéo. Pourquoi ne pas créer un mode personnalisé pour bloquer certaines apps bien trop tentantes lors de vos horaires de travail ? Repartez dans la section « Mode » et appuyez cette fois-ci sur « Créez votre propre mode » : choisissez une icône, cliquez sur « Définir une programmation » pour indiquer des horaires et, dans la section « Applications », n’autorisez que vos apps professionnelles. Vous verrez, vous deviendrez subitement bien plus efficace dans vos missions.
4. Dormez sur vos deux oreilles
Une autre variante du mode « Ne pas déranger » et le mode « Coucher », qui est particulièrement indiqué pour tous ceux qui ont tendance à perdre de longues heures à fixer leurs portables, la tête calée sur leur oreiller. Ce mode s’active automatiquement la nuit, aux heures que vous avez prédéfinies : il passe alors votre écran en noir et blanc, masque les notifications, bloque les appels et les messages et bien plus encore. Vous le trouverez, lui aussi, dans la section « Modes ». Un indispensable si vous voulez renouer avec le bien-être… Et le sommeil !
À noter, tous ces modes peuvent aussi être activés depuis vos paramètres rapides.