Une autre variante du mode « Ne pas déranger » et le mode « Coucher », qui est particulièrement indiqué pour tous ceux qui ont tendance à perdre de longues heures à fixer leurs portables, la tête calée sur leur oreiller. Ce mode s’active automatiquement la nuit, aux heures que vous avez prédéfinies : il passe alors votre écran en noir et blanc, masque les notifications, bloque les appels et les messages et bien plus encore. Vous le trouverez, lui aussi, dans la section « Modes ». Un indispensable si vous voulez renouer avec le bien-être… Et le sommeil !