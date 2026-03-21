Sur la page dédiée à sa télécommande Kobo Remote, la marque explique : « Conçues pour les liseuses Kobo, les commandes intuitives de la Kobo Remote permettent de tourner les pages sans effort d’un simple clic. Restez immergé dans votre rythme de lecture, sans jamais lever le petit doigt. »

Difficile de ne pas esquisser un sourire à la lecture de cette promesse, tant elle semble assumer, sans détour, une certaine idée du confort absolu. Ici, la technologie ne cherche plus (du tout) à impressionner, mais à s’effacer, jusqu’à épouser une forme de paresse presque revendiquée. Et si, au fond, le luxe ultime n’était pas d’en faire plus… Mais précisément d’en faire moins, sans jamais sacrifier le plaisir de lire ? Notre test de la Kobo Remote après 3 mois d’utilisation.