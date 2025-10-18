« On ne se rend pas compte qu’on a besoin de Kobo Remote… avant de l’essayer. Plus besoin de toucher votre liseuse pour tourner les pages : tout se fait à distance, sans effort. Résultat : vous pouvez plonger dans votre livre pendant des heures, où que vous soyez, en tout confort », explique la marque.

C'est pourquoi la marque va lancer bientôt Kobo Remote, une petite télécommande, « un compagnon idéal » selon la marque.