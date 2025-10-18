Et si, pour profiter encore plus de vos sessions de lecture depuis votre liseuse électronique, vous utilisiez… une télécommande ? C'est ce que va commercialiser Kobo dans quelques jours.
Longtemps boudées par les puristes du papier, les liseuses électroniques ont peu à peu conquis le cœur de nombreux lecteurs. Légères, pratiques et désormais confortables pour les yeux, elles s’imposent comme un compagnon de lecture incontournable. Même les amoureux des pages froissées y trouvent aujourd’hui leur compte, séduits par cette promesse d’une bibliothèque entière au creux de la main.
Une télécommande à venir chez Kobo
Parmi les principaux acteurs du marché de la liseuse électronique, Amazon bien sûr avec sa gamme Kindle, mais aussi Kobo, qui propose une gamme de modèles pour tous les budgets et tous les usages. Déjà très pratiques avec leur écran tactile, les liseuses pourraient gagner encore un peu en confort selon Kobo, grâce à… une télécommande.
« On ne se rend pas compte qu’on a besoin de Kobo Remote… avant de l’essayer. Plus besoin de toucher votre liseuse pour tourner les pages : tout se fait à distance, sans effort. Résultat : vous pouvez plonger dans votre livre pendant des heures, où que vous soyez, en tout confort », explique la marque.
C'est pourquoi la marque va lancer bientôt Kobo Remote, une petite télécommande, « un compagnon idéal » selon la marque.
Pour un confort d'utilisation ultime ?
Concrètement, il s’agit d'une forme de tourne-page sans fil, pensé pour les lecteurs les plus assidus. En particulier, ceux qui peuvent rester allongés des heures durant, à dévorer un livre numérique, et qui n'auront plus à tenir la liseuse ou à lever la main toutes les trente secondes pour changer de page. Le confort, poussé à son paroxysme.
La télécommande Kobo Remote pourra être associée en Bluetooth a plusieurs modèles de liseuses, notamment les Clara 2E, Clara BW, Clara Colour, Libra 2, Libra Colour, Sage, Elipsa et Elipsa 2E. Le tout fonctionne via une pile AAA et l'appairage s'effectue en quelques secondes selon Kobo.
Cette étonnante Kobo Remote sera disponible à partir du 4 novembre prochain, avec un prix de vente fixé à 30 dollars. Côté coloris, l'accessoire sera décliné en deux versions, à savoir noir ou blanc, afin de s'associer parfaitement avec les liseuses de la marque.