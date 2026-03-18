La nouvelle réglementation crée un comité gouvernemental de gestion cyber, chargé d'approuver ou de refuser les demandes d'opérations offensives. Si le feu vert est accordé, les Forces d'autodéfense et les services de police agissent conjointement pour neutraliser les infrastructures attaquantes. Les protections de la vie privée des citoyens restent formellement garanties. Sur le papier, le dispositif ressemble à ce que d'autres démocraties pratiquent déjà. Au moins 26 nations disposent de capacités cyber offensives selon des experts en stratégie militaire, avec les États-Unis en tête, suivis par la France, l'Australie ou l'Allemagne. Le Japon était jusqu'ici dans un troisième groupe aux capacités « partielles et inégales ». Ce classement est en train de changer.

Le Japon n'est pas un terrain vague numérique. C'est l'une des économies les plus fortement industrialisées et numérisées de la planète. Ses chaînes d'approvisionnement industrielles, ses ports automatisés, son infrastructure ferroviaire : tous représentent une surface d'attaque considérable. Des pirates affiliés à la Chine s'attaquent régulièrement à ses systèmes gouvernementaux, et la pression de groupes nord-coréens sur les institutions financières japonaises ne faiblit pas. La tension autour de Taïwan rend le contexte régional plus explosif que jamais. Le Japon réfléchit à une posture offensive depuis plusieurs années et avait déjà commencé à développer des outils défensifs actifs avec son industrie locale. La décision dont nous discutons est l'aboutissement de ce mouvement, pas son point de départ. Ce qui change, c'est l'échelle et le cadre légal. Le Japon passe d'un pays qui se défend à un pays qui peut frapper. Dans un environnement régional où chaque signal est scruté par Taipei, Pékin, Pyongyang et Séoul, ce basculement ne restera pas sans réponse.