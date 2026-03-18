En 1946, le Japon inscrivait dans sa constitution l'interdiction de la guerre. En 2026, il autorise ses forces armées à mener des cyberattaques offensives. C'est une révision doctrinale profonde qui va au-delà de la technique.
Le gouvernement japonais a annoncé le 17 mars l'activation de sa capacité de « cyberdéfense proactive » à compter du 1er octobre 2026. Concrètement, les Forces d'autodéfense et la police pourront désormais « attaquer et désactiver » des infrastructures utilisées pour des cyberattaques. C'est la suite logique d'une loi votée l'an dernier, mais aussi d'une pression régionale que le pays ne peut plus ignorer.
Ce que le Japon va pouvoir faire à partir du 1er octobre
La nouvelle réglementation crée un comité gouvernemental de gestion cyber, chargé d'approuver ou de refuser les demandes d'opérations offensives. Si le feu vert est accordé, les Forces d'autodéfense et les services de police agissent conjointement pour neutraliser les infrastructures attaquantes. Les protections de la vie privée des citoyens restent formellement garanties. Sur le papier, le dispositif ressemble à ce que d'autres démocraties pratiquent déjà. Au moins 26 nations disposent de capacités cyber offensives selon des experts en stratégie militaire, avec les États-Unis en tête, suivis par la France, l'Australie ou l'Allemagne. Le Japon était jusqu'ici dans un troisième groupe aux capacités « partielles et inégales ». Ce classement est en train de changer.
Le Japon n'est pas un terrain vague numérique. C'est l'une des économies les plus fortement industrialisées et numérisées de la planète. Ses chaînes d'approvisionnement industrielles, ses ports automatisés, son infrastructure ferroviaire : tous représentent une surface d'attaque considérable. Des pirates affiliés à la Chine s'attaquent régulièrement à ses systèmes gouvernementaux, et la pression de groupes nord-coréens sur les institutions financières japonaises ne faiblit pas. La tension autour de Taïwan rend le contexte régional plus explosif que jamais. Le Japon réfléchit à une posture offensive depuis plusieurs années et avait déjà commencé à développer des outils défensifs actifs avec son industrie locale. La décision dont nous discutons est l'aboutissement de ce mouvement, pas son point de départ. Ce qui change, c'est l'échelle et le cadre légal. Le Japon passe d'un pays qui se défend à un pays qui peut frapper. Dans un environnement régional où chaque signal est scruté par Taipei, Pékin, Pyongyang et Séoul, ce basculement ne restera pas sans réponse.