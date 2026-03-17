Dennis Xu, vice-président recherche chez Gartner, a suggéré d’éviter l’utilisation de Microsoft Copilot le vendredi après-midi. Selon lui, c’est un moment où les employés pourraient être moins attentifs et plus enclins à utiliser l’IA sans relire ses réponses.

Le vendredi, les employés pensent davantage à leur programme du week-end qu’à répondre avec précision à un mail, ou à clore un dossier. L’IA peut servir de béquille pour finir ses tâches sans se fatiguer, avant de prendre le large.

Le risque est pourtant bien réel. Même lorsque les réponses sont factuellement correctes, elles peuvent être inappropriées ou mal formulées dans un contexte professionnel. L’analyste rappelle que les contenus générés par l’IA doivent toujours être vérifiés avant d’être partagés, quelle que soit la situation. L’idée d’une interdiction en fin de semaine sert surtout à souligner que cette vérification est souvent négligée lorsque la fatigue s’installe.

Pour limiter ces dérives, il recommande notamment d’activer les filtres de sécurité proposés par Microsoft et de former les utilisateurs à adopter de bonnes pratiques.