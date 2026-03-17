Les réseaux sociaux traditionnels ? On les aime, on les utilise, mais on ne leur fait plus vraiment confiance. C'est précisément sur ce terreau que pousse eYou. Développée en Roumanie et fondée en 2026 par deux entrepreneurs français, la start-up construit son réseau social les trois principes fondamentaux de la confiance, de la transparence et de la diversité des points de vue. Autant de valeurs que Facebook, X et leurs homologues ont de plus en plus de mal à incarner.