La start-up française Yneuro a officiellement lancé, lundi, la commercialisation de Neuro ID, une technologie d'authentification par signature neuronale testée sur 70 000 personnes, qui transforme l'activité cérébrale en signature de sécurité inviolable.
Et si votre cerveau devenait la clé de voûte de votre sécurité numérique ? La deeptech française Yneuro annonce la commercialisation de Neuro ID, sa solution d'authentification qui lit directement vos signaux cérébraux depuis des lunettes ou écouteurs connectés, et valide une identité en quelques millisecondes. La technologie ne nécessite plus de retenir des dizaines de mots de passe ni de vous inquiéter qu'on pirate votre empreinte digitale ou votre visage.
Quand votre activité cérébrale remplace tous vos mots de passe
Après avoir testé sa technologie sur plus de 70 000 personnes, Yneuro sort du laboratoire. La société fondée par Thomas Semah propose désormais aux entreprises et entités sensibles comme les hôpitaux, les banques, les assureurs et les plateformes numériques, d'intégrer son système d'authentification neuronale. Le concept ? Transformer chaque utilisateur en porteur d'une signature cérébrale impossible à copier ou voler, contrairement aux données biométriques classiques ou mots de passe, désormais facilement falsifiables.
Concrètement, des micro-capteurs glissés dans vos oreillettes sans fil ou vos lunettes connectées analysent en temps réel l'activité électrique de votre cerveau. Cette empreinte neuronale, unique à chaque individu et dynamique, valide votre identité en quelques millisecondes. Vous vous connectez, payez ou accédez à des données sensibles sans même y penser, de façon totalement transparente.
L'ambition de la start-up tricolore est de faire de Neuro ID un standard industriel embarqué, une sorte d'Intel Inside de la sécurité numérique. Yneuro table sur plus de 30 intégrations produits d'ici trois ans et vise le marché colossal des wearables, qui expédie 538 millions d'appareils par an dans le monde. Même en captant 1% de ce flux, on parle de 5 millions de dispositifs sécurisés annuellement.
Une réponse française à l'explosion des cybermenaces
Le timing est parfait pour Yneuro. Les hackers professionnels et les fausses vidéos générées par IA rendent nos systèmes de sécurité obsolètes. En France, les cyberattaques ont explosé : +40% en cinq ans, avec près de 279 000 cas recensés en 2023. « Dans un monde où visages et voix sont devenus duplicables alors qu'irrévocables, la signature neuronale apporte une sécurité unique, inviolable et respectueuse de la vie privée », résume Thomas Semah.
Les enjeux financiers sont plus qu'importants. Le marché mondial de l'identification numérique devrait en effet peser 133 milliards de dollars en 2030, tandis que les objets connectés (montres, écouteurs, lunettes) représenteront 186 milliards. Côté paiements, la biométrie sécurisera 1 200 milliards de dollars de transactions mobiles d'ici 2027. Le revers de la médaille, c'est que la fraude en ligne coûtera plus de 360 milliards entre 2023 et 2028. Celui qui contrôlera l'authentification contrôlera probablement l'économie numérique.
Au-delà de la technologie, Yneuro brandit aussi la carte politique. Face aux géants américains et asiatiques qui dominent le secteur de l'identification numérique, la start-up française assume défendre une alternative 100% européenne, pensée selon les règles de protection des données du Vieux Continent. Un argument de poids pour les institutions et entreprises qui cherchent à réduire leur dépendance aux solutions étrangères dans ce domaine stratégique.