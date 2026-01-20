Et si votre cerveau devenait la clé de voûte de votre sécurité numérique ? La deeptech française Yneuro annonce la commercialisation de Neuro ID, sa solution d'authentification qui lit directement vos signaux cérébraux depuis des lunettes ou écouteurs connectés, et valide une identité en quelques millisecondes. La technologie ne nécessite plus de retenir des dizaines de mots de passe ni de vous inquiéter qu'on pirate votre empreinte digitale ou votre visage.