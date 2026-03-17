Planifier une réunion à Tokyo depuis Bordeaux imposait de faire défiler une liste interminable de fuseaux horaires. Google vient de corriger ce détail agaçant.
Toute personne travaillant avec des collègues à l'étranger connaît le problème. Google déploie une mise à jour d'Agenda sur le web qui remplace le menu déroulant par un champ de recherche. Il suffit désormais de taper le nom d'une ville ou d'un pays pour sélectionner le bon fuseau.
Google Agenda remet les pendules à l'heure
La modification s'applique partout où un fuseau horaire peut être choisi dans Agenda. Création d'événement, planification de réunion, fuseau secondaire sur la grille ou configuration de l'horloge mondiale : chaque cas de figure bénéficie du nouveau sélecteur. Google précise que le déploiement se fait progressivement sur quelques semaines. La fonctionnalité sera activée par défaut pour les comptes Workspace, Workspace Individual et les comptes Google personnels.
- Facilité d'utilisation et interface intuitive
- Intégration avec Gmail et autres services Google
- Possibilité de partager facilement vos agendas avec d'autres utilisateurs
L'ajout paraît anodin. Pourtant, dans un contexte de travail distribué où les équipes jonglent quotidiennement entre Paris, New York et Singapour, chaque friction d'interface compte. Le gain de temps est modeste pris isolément. Multiplié par des millions d'utilisateurs et des dizaines de réunions par semaine, il devient mesurable. C'est souvent dans ces micro-ajustements que se joue la productivité réelle d'un outil.
Reste à espérer que Google applique la même logique à l'application mobile, pour l'instant non concernée par cette mise à jour.