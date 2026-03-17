L'ajout paraît anodin. Pourtant, dans un contexte de travail distribué où les équipes jonglent quotidiennement entre Paris, New York et Singapour, chaque friction d'interface compte. Le gain de temps est modeste pris isolément. Multiplié par des millions d'utilisateurs et des dizaines de réunions par semaine, il devient mesurable. C'est souvent dans ces micro-ajustements que se joue la productivité réelle d'un outil.

Reste à espérer que Google applique la même logique à l'application mobile, pour l'instant non concernée par cette mise à jour.