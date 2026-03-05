Wappiot-france.com vend des douchettes haute pression estampillées éco-responsables, Postuo.com propose des correcteurs de posture aux vertus annoncées spectaculaires. Mais derrière le vernis marketing, les enquêteurs de Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont mis au jour un catalogue de pratiques trompeuses à base de fausses promotions, d'allégations vertes sans preuves, et de bienfaits thérapeutiques impossibles à vérifier. La société EcomRevolution, qui exploite les deux boutiques, a finalement accepté de régler une lourde amende.