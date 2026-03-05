La DGCCRF a sanctionné la société EcomRevolution, qui exploite les sites Wappiot France et Postuo, à qui elle reproche des pratiques commerciales trompeuses sur les prix, l'environnement et la santé.
Wappiot-france.com vend des douchettes haute pression estampillées éco-responsables, Postuo.com propose des correcteurs de posture aux vertus annoncées spectaculaires. Mais derrière le vernis marketing, les enquêteurs de Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont mis au jour un catalogue de pratiques trompeuses à base de fausses promotions, d'allégations vertes sans preuves, et de bienfaits thérapeutiques impossibles à vérifier. La société EcomRevolution, qui exploite les deux boutiques, a finalement accepté de régler une lourde amende.
De fausses promotions en ligne qui agacent les agents de la Répression des fraudes
C'est un signalement déposé sur Signalconso, la plateforme officielle qui permet aux consommateurs d'alerter les autorités, qui a poussé les agents de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Loiret à mener l'enquête. Et d'après elles, les deux sites en question, Wappiot France et Postuo, se rendaient coupables de pratiques commerciales trompeuses sur plusieurs registres à la fois.
Le premier reproche, ce sont les promotions. La DGGCRF a identifié des prix barrés mis bien en avant, mais qui n'avaient jamais réellement été pratiqués dans les trente jours précédant la réduction affichée. Autrement dit, la « bonne affaire » était une illusion soigneusement construite. Un procédé aussi vieux que le commerce en ligne, mais toujours aussi efficace pour piéger les acheteurs pressés.
Wappiot-france promettait en outre des économies d'eau et financières grâce à ses douchettes. Le problème, c'est que ces affirmations n'étaient étayées par aucun élément sérieux. Idem pour le caractère breveté des produits et leurs propriétés anti-calcaire, deux arguments de vente mis en avant sans pouvoir être justifiés.
Correcteurs de posture et promesses thérapeutiques invérifiables
Du côté de postuo.com, qui n'est actuellement plus accessible en ligne, les promesses prenaient une tournure plus thérapeutique. Le « correcteur postuo pro », par exemple, était présenté comme capable de soulager instantanément les douleurs de dos profondes, quand le « nuage cervical postuo » était censé diminuer largement les douleurs cervicales. Des formulations percutantes, mais que les enquêteurs n'ont pas réussi à faire valider par les faits.
En accord avec le procureur de la République du Loiret, une amende transactionnelle de 65 000 euros a été proposée à EcomRevolution, jugée proportionnée à la gravité des manquements. La société l'a acceptée, ce qui met fin à la procédure.