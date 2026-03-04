Thales et Airalo ont décidé de s'associer pour offrir aux voyageurs une expérience eSIM mondiale plus fluide. Avec la connexion instantanée et le zéro manipulation, la connectivité mobile internationale entre dans une nouvelle ère.
Changer de pays sans perdre le fil de sa connexion, c'est désormais l'objectif affiché du partenariat entre Thales et Airalo, numéro un mondial des plateformes eSIM de voyage. En intégrant la technologie eSIM sécurisée de Thales, Airalo veut effacer les dernières frictions du voyage connecté. Couvrir plus de 200 destinations et activer un forfait en quelques minutes, voilà l'ambition des deux acteurs. On ne demande qu'à voir.
Fini les configurations manuelles, l'eSIM passe à la vitesse supérieure
La carte SIM locale achetée à l'aéroport après vingt minutes de queue, c'est une époque révolue, du moins en théorie. Car si l'eSIM a déjà simplifié la vie de millions de voyageurs, le parcours restait semé d'embûches, avec des configurations manuelles, des activations laborieuses et une compatibilité aléatoire. Airalo, société de télécommunications singapourienne installée aux États-Unis qui compte 20 millions d'utilisateurs, veut désormais en finir avec ces frictions encore trop visibles.
En s'appuyant sur les solutions eSIM avancées de Thales, certifiées à plusieurs reprises dans le monde, Airalo promet aux utilisateurs une connexion quasi immédiate aux réseaux locaux dès l'arrivée à destination. Le tout sans manipulation, sans avoir à rallumer son téléphone et sans dépendre d'un Wi-Fi public hasardeux, avec un forfait activable en quelques minutes seulement, excusez du peu.
Sécurité, fiabilité et fluidité au cœur de la nouvelle eSIM de voyage d'Airalo et Thales
La fluidité du procédé repose sur une technologie solide, invisible pour l'utilisateur mais bien présente sous le capot. « En combinant sécurité renforcée, qualité de réseau et réduction des frictions techniques, nous éliminons les barrières invisibles qui compliquent encore trop souvent la mobilité internationale », résume Peter Nussbaumer, VP des réseaux chez Airalo.
Thales, de son côté, voit dans ce partenariat la preuve qu'une technologie pointue peut rester totalement transparente pour celui qui l'utilise. Eva Rudin, VP solutions de connectivité mobile, le dit clairement : la connectivité avancée doit « devenir invisible pour l'utilisateur tout en répondant aux plus hauts standards de fiabilité et de protection. » En voyage, la meilleure technologie est celle qu'on ne remarque pas, non ?
- flag_circlePlus de 200 destinations
- card_travelForfaits 7, 15, 30, 60, 90, 180 ou 365 jours
- add_shopping_cartRecharge disponible
- devicesCompatible iOS et Android
- pin_dropForfait Monde et packs multi-destinations